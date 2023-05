U Zagrebu osnovana nova politička stranka. Ime joj je AP - Akcija za promjene

Svake godine na funkciji predsjedavajućeg supredsjednika bira ih Skupština, najviše tijelo stranke koju čine svi članovi stranke po načelu “jedan član - jedan glas” sve do izbora novog supredsjedništva kojem mandat traje četiri godine.

Jelić je u izjavi novinarima nakon osnivačke skupštine rekao da se AP zalaže za inkluzivnu, jednaku, poštenu, dobru, razvijenu, zelenu, čistu i uspješnu Hrvatsku.

Također, poručio je, zalagat će se i da Hrvatska bude socijalna zemlja, zemlja koja će tehnološki biti u korak s najrazvijenijim zemljama te koja će imati dobar zdravstveni sustav kao i dobro i kvalitetno obrazovanje.

Jelić je kazao da će se zauzimati i za uvođenje reda u pravosuđe, počevši od promjene izbora sudaca Ustavnog suda jer sadašnji izbor je političko potkusurivanje tj. izabrani su stranački.

Zalagat će se i da se DORH-u i Uskoku da veća sloboda progona i istražnih radnji te za reformu sudske vlasti, ali slušajući sudce.

Istaknuo je i da se AP - Akcija za promjene zalaže da se referendum može odvijati kroz digitalnu formu tako da se svaki građanin koji ima e-građani sustav može u svakom trenutku izjasniti o bilo kojem pitanju od njihova interesa.

To bi, poručio je, omogućilo i onima koji su na izvršnim funkcijama lakše donose odluke.

"Mi smo za promjene. To se postiže promjenama, promjene su stalne i uvijek su potrebne", rekao je.

Upozorio je da se danas ljude sputava kroz stranački klijentelizam, a koji je korišten kao način kojim se u pokornosti drže oni čijim glasovima netko dolazi do javnog dobra za svoju korist.

To se, kazao je onda očituje u čitavom društvu i zbog čega ono pati. Stoga, istaknuo je, njihov cilj je stvaranje političke organizacije koja je upravo suprotna svim negativnostima koje su donijeli dosadašnji pristupi.

"Mi ćemo kroz AP omogućiti izbor, a na svakom sugrađaninu je da kao glasač donese odluku želi li taj izbor ili mu je sadašnje stanje ono što ga ispunjava”, rekao je.

Jelić je, rekao da su se kao stranka definirali kao centar. Također, upitan o suradnji sa bivšim šefom Fonda za obnovu Zagreba i nekadašnjim šefom Nadzornog odbora Ine Damirom Vanđelićem, odgovorio je da i dalje razgovaraju o suradnji.

"Ali, hoće li on jednog dana pristupiti ovoj stranci ili će ići kao partner stranke u nekom drugom obliku - to će on odlučiti", kazao je.