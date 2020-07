U Varaždinu jedan novi slučaj; na koronavirusu pozitivna žena srednjih godina koja ne pokazuje simptome

U posljednja 24 sata u Varaždinskoj županiji zabilježen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Riječ je o ženskoj osobi srednjih godina koja ne pokazuje nikakve simptome, a radi se o bliskom kontaktu prethodno zaražene osobe, također s područja Varaždinske županije

Ako gledamo samo aktivne slučajeve, u Varaždinskoj županiji ukupno sada vodimo 3 osobe zaražene koronavirusom, a dodatno nam se pripisuju još 3 zaražene osobe koje nisu testirane u Varaždinu i ovdje se zdravstveno ne prate te se vode samo statistički.

'U Varaždinskoj županiji i dalje, s obzirom da u posljednja dva mjeseca bilježimo svega tri novozaražene osobe, možemo konstatirati da imamo izrazito dobru epidemiološku situaciju. Kao što smo jučer najavili, s današnjim danom ponovno je započeo rad COVID-19 ambulante iz razloga uzimanja briseva za testiranje, a za početak će raditi samo dva puta tjedno i to ponedjeljkom i četvrtkom od 17 do 19 sati. Upućivanje na testiranje ide kao i do sada preko odabranog liječnika obiteljske medicine.', rekao je načelnik Stožera civilne zaštite Varaždinske županije Robert Vugrin.