U tijeku digitalna akcija inicijative 'My Voice My Choice' za dostupnost pobačaja

'My voice My Choice je europska građanska inicijativa i prikupljanje potpisa traje sedam mjeseci i do sada je prikupljeno više od 850 tisuća potpisa. Uključeno je više od 300 udruženja diljem Europe', rekla je na konferenciji za novinare Tina Tomšić iz My Voice My Choice Slovenija.

Lana Bobić iz My Voice My Choice u Hrvatskoj najavila je da će, nakon što se prikupi milijun potpisa, predati prijedlog legislative Europskoj komisiji kako bi se stvorio financijski mehanizam za osiguranje dostupnog i besplatnog pobačaja na tlu Europske unije.

'To znači da bi žene koje dolaze iz zemalja gdje je pobačaj nedostupan, pobačaj mogle napraviti u zemljama u kojima je dostupan, a troškove medicinskog zahvata pokriva Europska unija', dodala je te navela da je potrebno prikupiti još 150.000 potpisa.