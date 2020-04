Srbija je od ponedjeljka izgubila još troje ljudi u pandemiji koronavirusa, dosad ukupno 61, a registrirano je još 247 novozareženih, što je ukupno 2.447 oboljelih od početka epidemije 6. ožujka, priopćio je u utorak Krizni stožer vlade Srbije.

Srbijanski stručnjaci odlučili su promijeniti taktiku predlažući i "apsolutnu zabranu kontakata u sljedećih osam do deset dana".

"Što se mog prijedloga tiče, on je potpuno jasan – 24 sata u narednih osam do 10 dana apsolutne zabrane kontakata, a ako mora onda i kretanja, ali kontakata - svakako da", rekao je Kon, objasnivši kako je to neophodno da se virus ne bi dalje širio "dublje u opću populaciju".

Krizni stožer imat će sljedećih dana dodatnu brigu - kako zaustaviti virus koji je već potvrđen u nekoliko zdravstvenih ustanova, među kojima u rodilištu Narodni front u Beogradu, te Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje i u općoj bolnici u Ćupriji.

Među zdravstvenim djelatnicima napravit će se dodatni testovi kako bi se pouzdano znalo tko mora u izolaciju.