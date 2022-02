U Splitu se gotovo nitko više ne cijepi

U prva tri dana ovog tjedna, koliko se, umjesto u Spaladium areni, cijepi u starom rodilištu u središtu Splita, cijepilo se samo 189 građana, rekao je ravnatelj županijskog Doma zdravlja Marko Rađa

Ravnatelja Rađa rekao je za Hinu da je interes za cijepljenje isti kao i posljednjeg tjedna u Spaladium areni, te kako su se prije toga "brojke kretale od 100 i 120 zainteresiranih za cijepljenje po danu, a tjedan prije toga od 140 do 170".

"Iz tjedna u tjedan to malo po malo opada. Uključili smo sva cjepiva, ali se praktički većina njih odnosi na treću dozu. Ovisno o danu, otprilike 15 posto je prve doze, 35 posto druge doze i 50 posto treće doze. Pozivamo sve one ljude koji su bili pozitivni u jesen, to jest one kojima je prošlo tri do četiri mjeseca od preboljenja da se odluče na cijepljenje", rekao je Rađa.

U starom rodilištu cijepi se na prvom katu, u negdašnjoj rađaonici koja je pretvorena u dvoranu i prima 80 ljudi. Cijepljenje provodi tim obiteljske i dentalne medicine ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od osam do 13 sati te srijedom od 13 do 18 sati.