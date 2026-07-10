VIDEO Ogroman požar planuo u Španjolskoj nakon rušenja dalekovoda: Najmanje 12 mrtvih

Broj poginulih u velikom požaru koji je zahvatio područje Los Gallardosa u jugoistočnoj španjolskoj pokrajini Almeríji porastao je na 12, priopćile su regionalne vlasti Andaluzije. Dio žrtava pronađen je u vozilima koja su ostala zarobljena u vatrenoj stihiji
Prema iskazima svjedoka, požar je navodno izbio nakon rušenja dalekovoda, a potom se velikom brzinom proširio na obližnje šumsko područje. Ipak, vlasti zasad nisu službeno potvrdile uzrok izbijanja požara.
'Broj ljudi koji su poginuli u požaru u Los Gallardosu porastao je na 12 nakon potvrde još šest smrtnih slučajeva', objavila je regionalna vlada Andaluzije, prenosi BBC.
Predsjednik regionalne vlade Juanma Moreno tragediju je nazvao jednom od najtežih koje su pogodile to područje. 'Srca su nam teška i shrvani smo tugom', poručio je na društvenoj mreži X nakon što je prvotno potvrđeno šest poginulih.
Evakuirano tisuću ljudi, vatrogasci se bore s vatrenom stihijom
Na požarištu u zaseoku Bedar angažirano je oko 150 vatrogasaca koji pokušavaju staviti vatru pod kontrolu.
U požaru je ozlijeđeno više osoba. Jedna je prevezena u bolnicu zbog udisanja dima, druga je zadobila opekline, dok su još četiri osobe na mjestu događaja zbrinute zbog lakših opeklina i respiratornih tegoba izazvanih gustim dimom.
Zbog požara zatvorene su pojedine prometnice, a iz ugroženog područja evakuirano je oko tisuću stanovnika.
Španjolska se posljednjih tjedana suočava s ekstremnim vremenskim uvjetima. U lipnju je zabilježila najvišu prosječnu dnevnu temperaturu otkako postoje mjerenja, a u pojedinim dijelovima zemlje temperature ovih dana dosežu i 42 Celzijeva stupnja.
Posljedice klimatskih ekstrema vidljive su i u podacima o šumskim požarima. Prema Europskom informacijskom sustavu za šumske požare (EFFIS), prošle je godine u Španjolskoj izgorjelo rekordnih 393.000 hektara površine, više od šest puta iznad prosjeka zabilježenog između 2006. i 2024. godine.