VIDEO Ogroman požar planuo u Španjolskoj nakon rušenja dalekovoda: Najmanje 12 mrtvih

Prema iskazima svjedoka, požar je navodno izbio nakon rušenja dalekovoda, a potom se velikom brzinom proširio na obližnje šumsko područje. Ipak, vlasti zasad nisu službeno potvrdile uzrok izbijanja požara.

'Broj ljudi koji su poginuli u požaru u Los Gallardosu porastao je na 12 nakon potvrde još šest smrtnih slučajeva', objavila je regionalna vlada Andaluzije, prenosi BBC.

Predsjednik regionalne vlade Juanma Moreno tragediju je nazvao jednom od najtežih koje su pogodile to područje. 'Srca su nam teška i shrvani smo tugom', poručio je na društvenoj mreži X nakon što je prvotno potvrđeno šest poginulih.