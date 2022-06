U Sloveniji zabrinuti, niz benzinskih postaja ostalo bez goriva

Mnoga slovenska mjesta u nedjelju su ostala bez goriva. Problemi se javljaju širom Slovenije i kod svih dobavljača goriva, javlja 24ur.

U Petrolu uvjeravaju građane da je panika nepotrebna, jer imaju dovoljne zalihe i da nema straha od nestašice. Ipak, neke benzinske postaje u nedjelju su zatvorile svoja vrata. Mnogi su građani zabrinuti i pitaju se kako će u ponedjeljak otići na posao, s praznim spremnicima, prenosi Nacional.hr.

Dolazi do nestanka goriva i na OMV-ovim, MOL-ovim i na Petrolovim benzinskim postajama. “Problemi se javljaju po cijeloj Sloveniji”, priznala je Brigita Zorec iz Petrola, ali uvjerava da su prekidi samo kratkotrajni. Zbog povećane prodaje goriva, kaže, već su povećali opskrbu, no navodi da je opsrba zbog vikenda ‘pomalo logistički otežana’, što pak dovodi do kašnjenja u isporuci.