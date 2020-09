U Sloveniji 43 nove zaraze uz 1212 testiranih

U Sloveniji je u zadnja 24 sata na koronavirus testirano 1212 osoba, te su potvrđene 43 nove zaraze, isti broj kao prethodni dan, kad je testirano 1708 osoba, objavila je u nedjelju slovenska vlada na twitteru

Trenutno su hospitalizirane 23 osobe koje se liječe od Covida-19, na intenzivnoj njezi je troje pacijenata, a u subotu je na kućni oporavak otpušten jedan bolesnik, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Od početka epidemije u Sloveniji su potvrđene 3122 infekcije, a umrlo je 135 oboljelih.

Najviše novih zaraza je u dobnoj skupini od 35 do 44 godina (9), osam oboljelih je u dobnoj skupini od 45 do 54 godine, a po sedam u skupinama od 25 do 34 i od 55 do 64 godine.