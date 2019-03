U Šibeniku se danas smiju na poštapalicu da žive u selu pokraj Zadra; trenutačno u grad ulažu 900 milijuna kuna!

Dugo vremena vladala je opčinjenost (ili fama) o Zadru kao ekonomskom i komunalnom čudu, gradu koji je vješto iskoristio jedinstvo lokalne i naklonost nacionalne politike pa izmuzao sve moguće fondove kako bi napredovao krupnim koracima. Posljednjih godina, međutim, priča je zamrla, a u dalmatinskim okvirima primat je preuzeo Šibenik: Često zanemaren u nacionalnim medijima i zaobiđen zbog manjka konfliktnih situacija, on se razvija temeljito i strpljivo. Gotovo pa dosadno. Reporteri tportala bili su uvjereni da se u ovom slučaju više radi o propagandnoj akciji, a manje o stvarnom i vidljivom napretku. Sve dok nismo prošetali Šibenikom te čuli ambiciozne šibenske planove

U samom centru grada, u spletu kamenih uličica za katedrale, relativno je tiho - tu i tamo može se nabasati na grupice turista s Dalekog istoka, pokojeg prolaznika te hrpu građevinskih radnika. Zimske mjesece oni tradicionalno iskorištavaju za zidanje, na desetak mjesta preuređuju kuće i male luksuzne hotele. Lokalne birtije ipak su žive, trgovine većinom rade, a prosječnog Splićanina, poput autora ovog teksta, na prvi mah će iznenaditi dojam da turizam ovdje nije progutao grad. Sve se to može objasniti relativno jednostavno: u vrijeme najveće konjukture gospodarstva Šibenik je vidljivo zaostajao, a u doba turističkog buma prije nekoliko godina prva asocijacija još uvijek se odnosila na aluminij, trosku, zapuštenost i činjenicu da grad službeno ima tek jednu, nedavno uređenu plažu.

Drugim riječima, turisti ga nisu stigli unakaziti, pa grad sada ima priliku koju su neki njegovi susjedi propustili - razviti se smisleno i planski. No već danas Šibenčani se smiju na onu poštapalicu da žive 'u selu pokraj Zadra'. Na Split gledaju s nešto većim respektom, ali rekli bismo da je prije svega stvar u njegovoj veličini.

'Možda ne odgovara svakome, ali još manjem broju ljudi on smeta', plastično će za tportal Burića opisati poznati lokalni novinar. Kaže da ga između sebe često znaju oslovljavati sa 'Svileni' upravo zbog njegove nekonfliktne naravi i latica što mu ispadaju iz usta - no ozbiljnih i konkretnih zamjerki ipak nema. 'Solidno radi, godinama gura desetke projekata i sada dolazi vrijeme za naplatu, konkretno ostvarenje. Građani su uvijek nestrpljivi, ali objektivno, Šibenik zbilja gura naprijed', govori nam ovaj novinar.

Gradonačelnik Burić objašnjava nam osnovni princip svoga rada: sve velike javne projekte kandidira za europske fondove i mahom uspijeva, a ondje gdje to nije slučaj pokušava ostvariti to da na svaku uloženu gradsku kunu još jedna stiže iz proračuna različitih ministarstava. Ovogodišnjim proračunom na raspolaganju ima 312 milijuna kuna, što možda i nije osobit iznos - ali je još uvijek dvostruko veći nego prije šest godina, kada je preuzeo dužnost.

Odavde puca spektakularan pogled na cijeli grad, pa i drugu tvrđavu svetog Mihovila - također obnovljenu europskim novcem, na kojoj se ljeti odvija spektakularan koncertni i kulturni program. Najveći zalogaj je treća tvrđava, svetog Ivana: ona za otprilike mjesec dana kreće u temeljitu obnovu vrijednu oko 45 milijuna kuna. Treba li kazati, ponovno europskih.

Povezat će tvrđave žičarom

'Sljedeći korak nam je povezivanje žičarom svih tvrđava, ali i dijelova grada poput plaže Banj ili Šubićevca. Bit će to novi oblik javnog prijevoza, sada još samo treba definirati kako povezati tvrđavu Mihovil s obalom', obavještava nas Burić. Prvotno je, naime, po projektu arhitekta Nikole Bašića ondje bila predviđena ugradnja pokretnih stepenica, no dio javnosti na to nije reagirao najbolje pa se sada razmišlja o staklenom liftu kao manje invazivnom rješenju.