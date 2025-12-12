U saborskoj raspravi o prostornom uređenju prihvaćeni amandmani samo od HDZ-a i Štromara

Uz amandmane Kluba SDP-a kojima su tražili, stavak po stavak, brisanje svih članaka, odnosno cijelog Zakona, Vlada nije prihvatila ni druge oporbene amandmane, one Marije Selak Raspudić (NZ) kao i Kluba IDS-a, PGS-a, Unije Kvarnera i ISU-PIP-a.

Klub HDZ-a je podnio ukupno 11 amandmana i oni su prihvaćeni.

Njima se, uz ostalo, ukida minimalni rok za izradu natječajnih rješenja kako bi se ubrzao postupak provođenja natječaja, pogotovo imajući u vidu manje zahtjevne zahvate koji ne zahtijevaju puno vremena za izradu.