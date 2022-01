[FOTO] U Puli Dan sjećanja na žrtve holokausta, na zgradi kod Arene nacistički grafiti

Prigodnim programom u Puli je u dvorištu Doma hrvatskih branitelja u četvrtak obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, a u središtu grada, na stambenoj zgradi pokraj Arene osvanuli su grafiti s kukastim križem, što su osudili župan Boris Miletić i gradonačelnik Filip Zoričić.

Pulski gradonačelnik Filip Zoričić je na obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta rekao da kao što i kampanja 'We remember' kaže, pokušavamo se prisjetiti i ne zaboraviti taj dan kako se ne bi ponovio. To je velika tragedija civilizacije 20. stoljeća, rekao je Zoričić. Dodao je kako je druga simbolika što je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježen u dvorištu Doma hrvatskih branitelja to što je na tom mjestu zasađena mladica kestena Anne Frank.

"Svi znamo priču o Anni Frank ,a jučer je bio i film Schindlerova lista, koji nas podsjeća na taj tužan trenutak povijesti, no mladica je simbol novog života, a kesten je jako stablo koje dominira, što znači da prevladava dobro nad zlim, odnosno pravda nad nepravdom", istaknuo je Zoričić i dodao kako je zato taj događaj znakovit.