Ove su godine u Karlovačkoj županiji buknula 324 požara, od toga 190 na otvorenome, uglavnom zbog spaljivanja korova, što je više od cijele prošle godine, kad je bilo 276 požara, od kojih 191 na otvorenome, doznaje Hina u Vatrogasnoj zajednici i u Policijskoj upravi

Policija također podsjeća da je i dalje na snazi odluka o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenome koju je karlovačka Županijska skupština prihvatila 2013. godine. Te se odluke svi trebaju pridržavati pri spaljivanju suhe trave i općenito pri loženju vatre na otvorenome, a za nepridržavanje je propisana novčana kazna do deset tisuća kuna za pravnu osobu te do dvije tisuće kuna za fizičku osobu.

Osim toga, treba znati da se u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara osoba koja izazove požar kažnjava novčanom kaznom od 15 tisuća do 150 tisuća kuna ili kaznom zatvora do 60 dana. Tim je zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti za prekršaj novčanom kaznom od dvije tisuće do 15 tisuća kuna.