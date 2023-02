U pripremi zakon koji na jednak način uređuje plaće u državnoj i javnim službama

Priprema se donošenje Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, koji bi na jednak način trebao urediti plaće oko 240.000 zaposlenih u tim službama, iščitava se iz Obrasca prethodne procjene učinaka zakona, koji je u e-savjetovanje poslalo Ministarstvo pravosuđa i uprave

Novim se zakonom, ističe predlagatelj, želi izraditi pravedan, usporediv, motivirajući, transparentan i financijski održiv sustav plaća koji će zaustaviti odljev kvalitetnih kadrova iz spomenutih službi, jer će omogućiti napredovanje temeljem rezultata rada.

Hrvatska sada nema zakon o plaćama u državnoj službi, postoji onaj o plaćama u javnim službama, no on vrlo šturo i neadekvatno uređuje taj sustav. Tri osnovice za plaće u državnoj službi, 567 dodataka Posljednjih desetak godina u nekoliko se navrata pokušalo donijeti zakon o plaćama u državnoj službi, no to se nije dogodilo.

Da stvari treba mijenjati, pokazao je i nalaz Državnog ureda za reviziju iz prosinca 2019. po kojemu postoje čak tri osnovice za obračun plaće u državnoj službi. Revizija je tada utvrdila da se plaće iz državnog proračuna obračunavaju na temelju 300-tinjak propisa, primjenom tri različite osnovice i 567 dodataka na plaću.