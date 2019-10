U povodu praznika hrvatske manjine Dragan Čović u posjetu Vojvodini

Supredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović najavio je u srijedu u Subotici suradnju i davanje potpore predstavnicima Hrvata u Vojvodini, te ocijenio da se Srbija prema prilikama u BiH pokazala kao korektan politički partner

Govoreći o odnosima Srbije i BiH on je ocijenio da je Srbija bila „izražen politički partner“.

„Mi možemo na mnogim projektima naći zajednički interes hrvatskog naroda u Srbiji, Hrvatskoj i nas u BiH. Možemo učiniti dosta toga što će omogućiti da ovako malobrojna zajednica u Srbiji osigura i zaštiti svoju baštinu, tradiciju, kulturu i uopće nasljeđe. To je posebna vrijednost koja se mora artikulirati kako se Srbija bude približavala europskim integracijskim procesima“, izjavio je Čović na konferenciji za novinare poslije sastanka s vodstvom Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) u Subotici.

„Taj dio partnerstva mi nismo znali iskoristiti na adekvatan način u BiH, to je evidentno oko mnogih tema dok sam još bio u Predsjedništvu. Trebali smo riješiti pitanje granica između Srbije i BiH, no nismo uspjeli. Bila je pružena ruka sa strane Beograda ali nismo na adekvatan način artikulirali, a bilo je i drugih stvari. Čini mi se ipak da se ponovno oko nekih infrastrukturnih projekata pokušava napraviti suglasje. Pa ako je to početak dinamiziranja odnosa sa BiH, bilo bi mi drago“, naveo je među ostalim Čović.

Predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov je rekao da zahvalan čelniku HDZ-a BiH na spremnosti za suradnju.

„Uspostavit ćemo redovitu komunikaciju, i u ukupnim hrvatsko – srpskim odnosima pokušat ćemo sinergijski djelovati spram vlasti u Srbiji i Hrvatskoj, kao konstruktivni čimbenici koji bi pridonosili smanjivanju napetosti i stvaranju boljih okvira kada su u pitanju ti međudržavni odnosi“, rekao je Žigmanov.

Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) koje je Čović također posjetio, istaknula je kako hrvatska manjina može mnogo toga naučiti od sunarodnjaka u BiH.

„Nama je dragocjeno njihovo iskustvo djelovanja kroz institucije državne i lokalne vlasti kao model za našu zajednicu. Također, dugotrajna i učestala komunikacija koju Čović ima s državnim vrhom Srbije i Hrvatske nama može itekako koristiti“, izjavila je ona.

Poslije boravka u Subotici, gdje je bio i u Generalnom konzulatu RH, Čović odlazi u Petrovaradin i Novi Sad gdje je središnja proslava praznika hrvatske manjine u Srbiji – Dan rođenja bana Josipa Jelačića.

Očekuje se da će uz Čovića gosti svečanosti, čiji je domaćin mjesna hrvatske udruga „Jelačić“ u novosadskom SPENS-u biti generalni tajnik predsjednika Republike Srbije Nikola Selaković, predsjednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas i drugi uzvanici.