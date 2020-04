U Osječko-baranjskoj županiji od Covida-19 obolio je medicinski djelatnik koji je bio u samoizolaciji, pa je u županiji do sada ukupno 110 oboljelih, a epidemija je i dalje pod nadzorom, izvijestio je u ponedjeljak županijski Stožer civilne zaštite

U našičkoj Općoj bolnici nema hospitaliziranih na liječenju od koronavirusa, a jedna je osoba na kućnom liječenju, rekao je dožupan Ivanović. U samoizolaciji je trenutno 135 osoba, što je 13 manje nego jučer, a policija jučer nije evidentirala nijedan slučaj kršenja samoizolacije,

Ukidanje e-Propusnica u županiji rezultat pridržavanja propisanih mjera

U Osječko-baranjskoj županiji od danas su ukinute e-Propusnice za kretanje unutar županije.

Župan Ivan Anušić izvijestio je kako su Nacionalnom stožeru CZ uputili inicijativu za otvaranje pekarnica od pet ili šest ili ujutro, s obzirom da u ranim jutarnjim satima ostvaruju najveći dio prometa. Najavio je da će Nacionalnom stožeru CZ danas također uputiti inicijativu za otvaranje trgovina s bijelom tehnikom, dječjom opremom, odjećom, obućom, i tehničkom opremom što se, po savjetu epidemiologa, pod određenim uvjetima, može držati pod kontrolom.

Dovršili smo projekt uvođenja kisika za rad respiratora u općoj bolnici Našice, vrijedan 2,5 milijuna kuna, koji će se financirati iz decentraliziranih županijskih sredstava, kako bi u slučaju povećanih potreba za korištenjem respiratora, pacijenti imali bolje uvjete i dostupniju zaštitu, istaknuo je Anušić.

Komentirajući uvođenje kretanja unutar Županije bez e-Propusnica Anušić je ocijenio da je to rezultat pridržavanja propisanih mjera, uslijed kojih posljednjih desetak dana Županija dnevno ima jednog ili niti jednog oboljelog. To je dobar rezultat, koji govori da je epidemija stavljena poid kontrolu, ali to ne znači da je stvar gotova.

Jedna pogrešna situacija ili pogrešno okupljanje ili žarište može ponovno rasplamsati epidemiju, i za posljedicu imati ponovno uvođenje restriktivnih mjera, ili još puno strožijih, poput uvođenja karantene,poručio je župan Anušić.

Na upit do kada će ostati kreveti postavljeni u sportskoj dvorani Gradski vrt, Anušić je kazao kako je 'dvorana angažirana preventivno, u slučaju potrebe, koje za sada nema', ali će kreveti tamo ostati, sve dok se epidemija ne okonča.