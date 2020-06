U nedjelju uglavnom sunčano i toplo, evo gdje može biti kiše ili pljuska s grmljavinom

Prevladavat će sunčano, no i dalje ne posve stabilno pa uz prolazno više oblaka može pasti malo kiše ili pljusak s grmljavinom, ponajprije na istoku zemlje i na sjevernom Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu jugo koje će postupno jačati prema kraju dana. Najviša temperatura zraka od 24 do 28 °C.

U Zagrebu će danas biti pretežno sunčano i uglavnom bez oborine. U noći i ujutro na širem području grada lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka oko 28, u okolnom gorju oko 21 °C, javlja DHMZ. Vrijeme u ponedjeljak Promjenljivo i nestabilno. Povremeno će biti kiše te pljuskova s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana, a na sjevernom Jadranu i u gorju oborina može biti obilnija. U unutrašnjosti vjetar većinom umjeren, u središnjim predjelima sjeveroistočni, u istočnim sjeverozapadni, a u gorju južni. Na Jadranu umjereno, u Dalmaciji i jako jugo. Jutarnja temperatura od 15 do 18, u gorju oko 12, a najviša dnevna od 19 do 24 °C.

U Zagrebu, bit će promjenljivo i nestabilno, povremeno uz kišu te pljuskove s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 14 i 16, a najviša dnevna oko 23 °C. Mr.sc. Dragoslav Dragojlović iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a za HRT kaže da će u nedjelju u istočnoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka ponegdje može pasti i malo kiše, uglavnom u Baranji i Srijemu. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, a najviša dnevna između 25 i 27 °C.

Podjednaka temperatura zraka bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz djelomice sunčano i toplo vrijeme. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na sjevernom Jadranu i u gorju uz promjenljivu naoblaku ponegdje može pasti malo kiše, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadnjak, a prema otvorenom moru jačat će jugo, koje će krajem dana biti i jako. Jutarnja temperatura od 11 do 13 °C, uz obalu između 16 i 18 °C, a najviša dnevna od 22 do 24 °C. U Dalmaciji najviše sunčana vremena, a tijekom dana bit će i ugodno toplo. Puhat će umjeren južni vjetar i jugo, koje prema otvorenom moru krajem dana može biti i jako, pri čemu će more biti umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17 °C, a najviša dnevna između 23 i 25 °C. I na jugu Hrvatske pretežno sunčano i danju ugodno toplo. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar.