U lipnju će biti poznat model obiteljske mirovine, 250.000 osoba trebalo bi dobiti uvećanje od najmanje deset posto

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava doznaje se da će kriteriji i konačni, redefinirani model obiteljske mirovine biti tijekom lipnja raspravljeni na sastanku Radne skupine za preispitivanje modela obiteljske mirovine i predstavljeni široj javnosti

"Ne možemo dozvoliti da nakon smrti bračnog partnera nadživjeli, a obično su to umirovljenice, padaju u zonu siromaštva", kazao je. Po riječima predsjednice Matice umirovljenika Hrvatske Višnje Fortune, članice radne skupine, radi se na dva prijedloga kojima se umirovljenicima osigurava mogućnost izbora. Udovice i udovci moći će se odreći svoje mirovine i preuzeti 80 posto mirovine svog pokojnog partnera, ako je ona bila veća, ili će moći ostaviti svoju cijelu mirovinu, ako je niža, te prema određenim kriterijima dobiti do 50 posto mirovine svoga partnera, kaže Fortuna. Sličan model ima Austrija. Smatra kako će to biti iskorak na bolje za korisnike obiteljskih mirovina, no upozorava i da bi to povećanje mogli "pojesti" dvoznamenkasta inflacija, poskupljenje energenata i prelazak na euro.

"Da je povećanje bilo prije dvije ili tri godine, bio bi to velik iskorak. Sada, po ovome što vidimo, do 2023. možda će te mirovine opet biti ispod linije siromaštva. To je problem svih umirovljenika, ne samo onih s obiteljskim mirovinama", ocijenila je Fortuna.