Capak, Đikić i Lauc objasnili ide li Hrvatska prema eksponencijalnom rastu zaraženih i što nas čeka ove jeseni

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je za Odjel weba i multimedije HRT-a da ne idemo prema eksponencijalnom rastu novozaraženih koronavirusom nakon što je Stožer civilne zaštite danas objavio rekordnih 306 novih slučajeva u protekla 24 sata. Gordan Lauc ističe da se sada više testira i da su brojevi dosta veliki, no smatra da se u Hrvatskoj ne radi o eksponencijalnom širenju zaraze, a Ivan Đikić kaže da smo u kritičnoj, ali još uvijek ne i u eksponencijalnoj fazi.

Dodaje kako je na temelju podatka Stožera o serološkim testovima vidljivo da se brojevi dobiveni genetskim testiranjima u Hrvatskoj i oni dobiveni serološkim testovima razlikuju 20 do 40 puta. ‘Sad se dodatno plaše jer u Hrvatskoj imate i pola milijuna do milijun turista koje nismo testirali i koji nam povećavaju masu populacije u kojoj se virus puno brže širi', rekao je Đikić.

Član Znanstvenog savjeta Vlade Gordan Lauc ne vjeruje da se radi o eksponencijalnom širenju zaraze u Hrvatskoj.

‘Kada bismo gledali samo brojeve potvrđenih zaraženih u posljednjih tjedan dana, to bi doista bilo zabrinjavajuće, no te brojeve treba gledati u kontekstu broja testiranja i odabira ljudi koji se testiraju. Donedavno smo radili značajno manje testova i uglavnom su samo testirani kontakti zaraženih. Sada se sve više testira (jučer preko 2500), a sve više se ljudi i sami dolaze testirati. Zbog toga stječemo realniju sliku o stvarnom broju zaraženih u Hrvatskoj. To jesu dosta veliki brojevi, no ako ih usporedimo s, primjerice, Amerikom, koja već dva mjeseca ima veći broj slučajeva po broju stanovnika, ova naša situacija, iako poziva na oprez, nije previše zabrinjavajuća i ne vjerujem da se radi o eksponencijalnom širenju zaraze u Hrvatskoj', rekao je Lauc u izjavi za portal HRT-a.

‘Druga iznimno važna stvar je da i uz razmjerno velik broj zaraženih još uvijek imamo vrlo malo teško bolesnih ljudi, što potvrđuje da ljudi ljeti puno lakše prebole COVID-19 nego zimi. U isto vrijeme to poziva na oprez, jer je ljeto pri kraju i moguće je da ćemo negdje krajem jeseni i mi viđati više teških oblika bolesti', dodao je. Na pitanje misli li da bi Stožer trebao povući neke nove poteze odgovara kako će sigurno predložiti mjere kojima će se širenje epidemije usporiti, no da ne očekuje da će se raditi o nekim posebnim neočekivanim mjerama, već da će samo biti ograničena veća okupljanja i proširena preporuka za upotrebu maski.