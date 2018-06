SIPA: Uhitili smo Mamića! Odvjetnik Miljević: Nije uhićen! Mamić: Reći ću im tko sam i gdje sam

Pripadnici SIPA-e uhitili su Zdravka Mamića na području Međugorja u četvrtak prijepodne. Njegov odvjetnik Veljko Miljević za tportal je potvrdio da je Mamić trenutno u policiji iako tvrdi da nije uhićen ni priveden

Mamićev odvjetnik Veljko Miljević kazao je za tportal kako Mamić nije ni priveden ni uhićen, već da 'on ide na službenu radnju koja je propisana Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti'.

'Idem na sud. Ljudi koji su me došli privesti lijepo su se predstavili i sve je proteklo u redu. Ja sam im rekao da sam ih očekivao. To zna cijela nacija, moraju me identificirati jer je raspisana potjernica', kazao je Mamić za klix.ba.

On je izjavio da će na sudu reći kako je protiv izručenja Republici Hrvatskoj, koja je za njim raspisala međunarodnu tjeralicu.

'Ja ću se na sudu izjasniti, reći tko sam, što sam i gdje sam. I to je to, vraćam se nazad', dodao je Zdravko Mamić.