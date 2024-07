U floti sad imamo 12 Black Hawk helikoptera: Evo zašto su simbol moćnih zračnih snaga

Performanse

Jedna od ključnih prednosti UH-60M Black Hawk je njegova izvanredna operativna sposobnost. Opremljen s dva General Electric T700-GE-701D motora, ovaj helikopter može postići maksimalnu brzinu od 280 km/h i operativni domet od oko 510 km bez dodatnih spremnika goriva. Njegova maksimalna težina pri polijetanju iznosi 10.660 kg, što mu omogućava nošenje značajnog tereta ili trupa vojnika.

Misije i uporaba Black Hawk helikoptera

UH-60M Black Hawk je dizajniran za širok spektar misija. U transportnim operacijama može nositi do 11 vojnika s punom borbenom opremom ili do 2.600 kg tereta u unutrašnjem prostoru. Uloga medicinske evakuacije uključuje nošenje do šest pacijenata na nosilima, uz potrebnu medicinsku opremu i pratnju medicinskog osoblja.

Također, Black Hawk može biti naoružan različitim vrstama oružja, uključujući mitraljeze, raketne sustave i vođene projektile, što ga čini učinkovitom platformom za borbene operacije. Njegova sposobnost brze i precizne isporuke vatrene podrške značajno doprinosi uspjehu kopnenih snaga u sukobima.

Moćne značajke

Jedna od najvažnijih karakteristika UH-60M Black Hawk je njegova izdržljivost i otpornost na oštećenja. Helikopter je dizajniran da izdrži teške uvjete, uključujući neprijateljsku vatru i nepovoljne vremenske uvjete. Njegov oklop pruža zaštitu posadi i putnicima, dok napredni sustavi za suzbijanje požara i automatski sustavi za gašenje požara dodatno povećavaju sigurnost.

Osim toga, UH-60M je opremljen sustavima za elektronsko ratovanje koji mu omogućavaju preživljavanje u okruženjima visokog rizika. Sustavi za ometanje radara i senzora, kao i sposobnost za detekciju i izbjegavanje prijetnji, čine ga izuzetno otpornim na neprijateljske napade.

UH-60M Black Hawk smatra se simbolom moćnih i svestranih zračnih snaga. Njegova sposobnost da se prilagodi različitim misijama, zajedno s vrhunskim performansama i izdržljivošću, čini ga nezamjenjivim dijelom moderne vojske. Ovaj helikopter ne samo da pruža logističku podršku i medicinsku evakuaciju, već je i ključni faktor u borbenim operacijama, demonstrirajući svoju moć i pouzdanost u svakom zadatku.