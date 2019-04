U dramatičnoj epizodi suđenja Kalmeti letjele su psovke i uvrede: Pitali smo odvjetnike čemu suočavanje

Suđenje u aferi Remorker, u aferi izvlačenja desetaka milijuna kuna iz tvrtki cestarskog sektora u doba ministra Božidara Kalmete, na trenutak je ponovno postalo medijski atraktivno: Suočavanje dijela optuženika s Uskokovim svjedokom pokajnikom Josipom Sapunarom pred televizijskim kamerama izgledalo je napeto, kao u kakvoj američkoj sudskoj drami. 'Lažeš', 'kretenu', 'smeće' i 'đubre' samo su neki od izraza koji su se mogli čuti u sudnici, uz jednostavnu optužbu: 'Ti si uzeo sav taj novac'

'Da, ja sam mu to preporučio jer smatram da ne trebamo na taj način sudjelovati u verificiranju iskaza koji iz više razloga smatramo nezakonitim', kazao je Ivančević za tportal.

'Kroz sudsku praksu utvrđeno je da ono de facto ne predstavlja ništa, a na koncu se sve ponovno svede na riječ protiv riječi', govori ovaj splitski odvjetnik, bivši državni odvjetnik.

Zakonom o kaznenom postupku postupak suočavanja precizno je definiran: po njemu se jedan nasuprot drugoga mogu naći optuženik i svjedok, zatim dva optuženika, ali i dva svjedoka. Preduvjet za to jest da se njihovi iskazi međusobno razlikuju u važnim činjenicama, o čemu se ispituju pred sudom. Suočiti se odjednom mogu najviše dvije osobe, sadržaj suočavanja unosi se u zapisnik, a ono može biti i snimano.

U ovom postupku ne mogu sudjelovati maloljetnici.

Zagrebački odvjetnik Veljko Miljević primjećuje da je suočavanje na hrvatskim sudovima bilo prilično često do prije desetak godina, no da se od tada do danas ono 'izobičajilo'.