U Đakovu se gradi novi Centar za socijalnu skrb

U Đakovu će se izgraditi Centar za socijalnu skrb, a ugovor vrijedan 15,2 milijuna kuna, uručili su u četvrtak ravnateljici Centra Dubravki Petrović, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković i ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric

Ravnateljica Petrović kaže da su Centar i Dom potpisali aneks ugovora o zakupu do kraja kolovoza, no zbog novonastale situacije s koronavirusom u gradu, najavljuje da će se ići na prolongaciju iseljenja, s tim da Centar traži novi prostor gdje bi privremeno preselio do useljenja u svoju novu zgradu.

Kada preseli u vlastiti prostor, kaže Petrović, Centar će biti u mogućnosti i zapošljavati novi kadar – ima potrebe za četiri stručna radnika. Sada je u Centru 30 djelatnika.

Svečanom uručivanju ugovora danas u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u Zagrebu, kao partner na projektu gradnje zgrade Centra nazočio je đakovački gradonačelnik Marin Mandarić.

'Ministarstvo poduzima niz mjera za stvaranju uvjeta za zadovoljenje osnovnih životnih potreba i podrške pojedincu, obitelji i skupinama. Jedna od tih aktivnosti je proces deinstitucionalizacije i transformacije', rekla je Bedeković. Za provedbu tih procesa, dodala je, osigurano je 616,2 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ugovor se dodjeljuje u okviru Poziva za unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, a bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 14,5 milijuna kuna.

Ukupna vrijednost projekta gradnje đakovačkog Centra je je 15,2 milijuna kuna, a razlika od 700.000 kuna financira se iz Državnog proračuna, tj. iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Financirat će se izgradnja i opremanje zgrade Centra za socijalnu skrb Đakovo te nabava vozila, radi kvalitetnog pružanja socijalnih usluga u zajednici. U Centru će se realizirati različiti programi i aktivnosti kojima je cilj socijalno uključivanje svih ranjivih skupina. Grad Đakovo, kao partner na projektu, omogućit će Centru stjecanje odgovarajućeg građevinskog zemljišta.

Poziv je rezultat zajedničke suradnje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje Agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.