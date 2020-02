U Crnoj Gori pod zdravstvenim nadzorom 40-tak osoba, među njima i Kinez

Više od 40 osoba koje su boravile u područjima pogođenim koronavirusom pod nadzorom je crnogorskih zdravstvenih vlasti, objavile su u petak crnogorske zdravstvene vlasti

Nadzor nad osobama koje su doputovale iz pogođenih područja , kako je naveo Institut za javno zdravlje Crne Gore, traje do 14 dana, koliko traje inkubacija virusa, a njihovo zdravstveno stanje kontrolira se svakih 12 sati.

Među osobama koje su pod nadzorom, prema saznanjima Vijesti, nalazi se i jedan od voditelja radova na gradilištu autoputa Bar-Boljari, na kojem radove izvodi kineska kompanija China Road and Bridge Corporation /CRBC/, ali on navodno nema simptome bolesti, niti je u Crnu Goru doputovao iz najpogođenije pokrajine Hubei. Crnogorske zdravstvene vlasti u siječnju su dogovorile s kompanijom CRBC da se njihovih gotovo 800 radnika, koji su većinom porijeklom iz pokrajine Hubei, a koji su tijekom praznika otputovali za Kinu, ne vraćaju u Crnu Goru do daljnjeg. Riječ je o istoj kompaniji koja u Hrvatskoj radi na izgradnji Pelješkom mosta.

Iako se trenutni rizik po zdravlje stanovništva Crne Gore od infekcije novim koronavirusom trenutno smatra niskim, crnogorske zdravstvene vlasti razmatraju više lokacija koje bi mogle poslužiti kao karantrena u slučaju pojave novog koronavirusa, a jedna od njih je i bivša vojarna JNA u Ulcinju.

“Trenutno se sagledava više lokacija koje po osnovnim karakteristikama trebaju ispunjavati minimum građevinskih i logističkih uslova da bi mogle biti korištene za potrebe karantene. Planovi postupanja koji se razrađuju za slučaj masovnog obolijevanja ili priljeva potencijalno inficiranih podrazumijevaju više lokacija na teritoriju države”, piše u odgovoru koje su Vijesti dobile iz crnogorskog ministarstva zdravstva.

Od sredine siječnja, Institut za javno zdravlje Crne Gore u suradnji sa zdravstveno-sanitarnom inspekcijom uspostavio je kontrolu putnika na crnogorskim graničnim prijelazima jer Crna Gora, kako je priopćeno, kao turistička zemlja može očekivati veliki broj putnika u dolasku.