U Cortini d'Ampezzo opljačkana luksuzna zlatarnica: Napad je bio munjevit

Pljačkaši su u 11:00 sati orobili zlatarnicu Cacciari Salvati koja se nalazi na Corso Italia, glavnoj pješačkoj ulici u Cortini.

Bio je to munjevit napad koji je trajao svega nekoliko minuta. Dvojica kriminalaca ušla su u zlatarnicu, pištoljem savladala prodavačicu, a zatim pobjegla s dvije torbe pune nakita, satova i drugih dragocjenosti. Pobjegli su u automobilu kojim je upravljao treći muškarac.