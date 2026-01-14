U Cortini d'Ampezzo opljačkana luksuzna zlatarnica: Napad je bio munjevit

U središtu Cortine d'Ampezzo, koja će sljedeći mjeseci biti jedan od suorganizatora Zimskih olimpijskih igara, u srijedu je opljačkana luksuzna zlatarnica
Pljačkaši su u 11:00 sati orobili zlatarnicu Cacciari Salvati koja se nalazi na Corso Italia, glavnoj pješačkoj ulici u Cortini.
Bio je to munjevit napad koji je trajao svega nekoliko minuta. Dvojica kriminalaca ušla su u zlatarnicu, pištoljem savladala prodavačicu, a zatim pobjegla s dvije torbe pune nakita, satova i drugih dragocjenosti. Pobjegli su u automobilu kojim je upravljao treći muškarac.
Prodavačica u trgovini nije fizički napadnuta, ali je u šoku. Talijanski mediji izvijestili su da je automobil za bijeg kasnije pronađen u blizini Cortine. Zanimljivo, ovo je prva oružana pljačka u bližoj povijesti Cortine koja ima oko 5.000 stanovnika.
Cortina d'Ampezzo je uz Milan jedan od domaćina skorašnjih Zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara. Grad je prethodno bio domaćin ZOI 1956. godine.