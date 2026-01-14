torbe pune nakita

U Cortini d'Ampezzo opljačkana luksuzna zlatarnica: Napad je bio munjevit

V. B./Hina

14.01.2026 u 19:27

Pljačka u Cortini d'Ampezzo
Pljačka u Cortini d'Ampezzo Izvor: Profimedia / Autor: Thomas Bandion / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

U središtu Cortine d'Ampezzo, koja će sljedeći mjeseci biti jedan od suorganizatora Zimskih olimpijskih igara, u srijedu je opljačkana luksuzna zlatarnica

Pljačkaši su u 11:00 sati orobili zlatarnicu Cacciari Salvati koja se nalazi na Corso Italia, glavnoj pješačkoj ulici u Cortini.

Bio je to munjevit napad koji je trajao svega nekoliko minuta. Dvojica kriminalaca ušla su u zlatarnicu, pištoljem savladala prodavačicu, a zatim pobjegla s dvije torbe pune nakita, satova i drugih dragocjenosti. Pobjegli su u automobilu kojim je upravljao treći muškarac.

vezane vijesti

Prodavačica u trgovini nije fizički napadnuta, ali je u šoku. Talijanski mediji izvijestili su da je automobil za bijeg kasnije pronađen u blizini Cortine. Zanimljivo, ovo je prva oružana pljačka u bližoj povijesti Cortine koja ima oko 5.000 stanovnika.

Cortina d'Ampezzo je uz Milan jedan od domaćina skorašnjih Zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara. Grad je prethodno bio domaćin ZOI 1956. godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pitanje grenlanda

pitanje grenlanda

Danci o razgovorima u Bijeloj kući: Slažemo se da se ne slažemo
posebni uvjeti

posebni uvjeti

Danska jača vojnu prisutnost na Grenlandu
vojni udar

vojni udar

Europski dužnosnici za Reuters: Intervencija SAD-a u Iranu moguća je u iduća 24 sata

najpopularnije

Još vijesti