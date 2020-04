Ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Mandić kazao je u srijedu kako je rast broja zaraženih u BiH umjeren i pod nadzorom, ali je upozorio kako je prerano za ocjene da je na vidiku kraj krize prouzročene pandemijom koronavirusa

Do sada je testirano nešto više od 20 tisuća osoba, a pod pojačanim nadzorom zbog sumnje da bi mogli biti prenositelji virusa je njih oko 9,5 tisuća.

Broj oboljelih od bolesti COVID-19 u BiH koji se sada tretiraju kao oporavljeni je 460.

Mandić je kazao kako je u BiH stopa smrtnosti umjerena i usporediva sa stanjem u zemljama bližeg i daljeg okruženja jer se bilježe četiri smrtna slučaja na stotinu tisuća stanovnika.

Ministar zdravstva Federacije BiH tvrdi kako je to dovoljan dokaz da su na vrijeme poduzete sve nužne mjere. To nije razlog za opuštanje, istaknuo je ministar, iako nije izrijekom kritizirao najave da bi i u BiH tijekom svibnja moglo doći do postupnog popuštanja restriktivnih mjera, prije svega ograničenja kretanja mladih do 18 godina i osoba starijih od 65, kojima je već dulje od mjesec dana zabranjen svaki izlazak iz kuća.

"Nismo ni blizu u završnoj fazi. Ovo bih usporedio s dugim razdobljem prilagođavanja na koronavirus", kazao je Mandić pojašnjavajući kako to znači da svima, pa tako i građanima BiH, predstoji dugotrajno razdoblje u kojemu će morati prakticirati mjere poput fizičke distance i nošenja zaštitnih maski.