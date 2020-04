U BiH 543 zaraženih, u Republici Srpskoj na snazi izvanredno stanje

roj zaraženih u Bosni i Hercegovini do petka ujutro povećan je na 543 pošto je testiranjima potvrđeno 10 novih slučajeva Covida-19, a ukupno je dosad u toj zemlji 17 osoba umrlo od posljedica te bolesti

Zaražena su četiri muškarca i tri žene, a među njima i liječnica koja radi upravo u tom Kliničkom centru. Ministar tvrdi da sve zdravstvene ustanove rade redovito no ističe da je u ovakvim epidemijama "nemoguće da virus ne uđe u bolnice".

"Dobro je da među ovolikim uzrocima imamo malo pozitivnih, no još smo u fazi epidemije", kazao je Šeranić.

Od svih novih slučajeva zaraze samo se jedan odnosi na Banju Luku gdje je svo vrijeme glavno žarište epidemije u BiH jer ondje žive 172 osobe kod kojih je potvrđen koronavirus.

Izvanredno stanje u RS

Epidemija u Banjoj Luci uporno se širi unatoč činjenici da su u tom gradu već tjednima na snazi stroge mjere ograničenja kretanja uz konfuzne upute lokalnih vlasti što se smije, a što ne tijekom dana kada nije na snazi policijski sat koji je na snazi od 20 sati navečer do 5 ujutro.

U tom području odlučili su da ubuduće osobe starije od 65 godina, koje do sada uopće nisu smjele izlaziti iz kuća, to ipak smiju činiti, ali samo od 7 do 11 sati.

No zato je svim drugima zabranjeno napuštati domove u tom razdoblju "slobode za umirovljenike".

U RS-u je od petka na snazi izvanredno stanje koje je entitetski parlament proglasio još prije sedam dana no tek u četvrtak su predstavnici kluba Bošnjaka u Vijeću naroda tog entiteta dali suglasnost za provedbu ove mjere.

Učinili su to pošto su od predsjednice RS Željke Cvijanović dobili jamstva da se izvanredno stanje neće koristiti kako bi se dovela u pitanje sloboda kretanja između dva entiteta.

Izvanredno stanje u praksi znači da je entitetski parlament praktično suspendiran, a Cvijanović će ubuduće moći samostalno donositi uredbe sa zakonskom snagom.

Oporba je snažno kritizirala uvođenje izvanrednog stanja optužujući vladajuću strukturu predvođenu Miloradom Dodikom da epidemiju koronavirusa zlorabi kako bi učvrstila vlast.

Federacija BiH

Za razliku od RS-a u Federaciji BiH na snazi je stanje prirodne ili druge nesreće, a istu mjeru na razini države proglasilo je Vijeće ministara BiH.

Predsjedatelj Doma naroda parlamenta BiH Dragan Čović ocijenio je da se unaoč složenom ustroju njegova zemlja ipak uspješno nosi s izazovima epidemije dodajući da su za to bila dragocjena iskustva što ih je primijenila Hrvatska.

U intervjuu za sarajevski "Dnevni avaz" od petka rekao je da bi u ovakvoj situaciji valjalo zaboraviti na političke eksperimente u zemlji i nastaviti djelovati zajednički.

"Parcijalno niti jedna sredina neće se moći sama oduprijeti ovom zlu, niti jedna politička opcija ili narod pojedinačno. Ovo se tiče naše unutarnje politike i pozivam da počnemo vjerovati jedni drugima", kazao je Čović.

Ustvrdio je i da u Federaciji BIH ima pokušaja gušenja demokracije kroz neprihvatljivo sprečavanje rada entitetskog parlamenta.

Sjednica Zastupničkog doma koja je ovaj tjedan trebala biti održana u Sarajevu otkazana je zbog procjene SDA-ovog predsjedatelja Mirsada Zaimovića da je to prerizično u sadašnjoj epidemiološkoj situaciji.

Čović koji je i predsjednik HDZ-a BiH tvrdi da ima tehničkih mogućnosti za organiziranje sjednica parlamenta uz uvažavanje ograničenja mjera kretanja te da se nikako ne smiju suspendirati ovlasti toga zakonodavnog tijela i demokracija.

"To bi bio put u kaos i u tko zna kakve zloporabe. Upozorio sam ovih dana na tu opasnost i međunarodne predstavnike. Uskoro ćemo donositi odluke o raspodjeli stotina milijuna ili milijardi eura (međunarodne pomoći) i jasno je da se oko toga mora voditi jedna široka rasprava", kazao je Čović.