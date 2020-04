U Bosni i Hercegovini broj umrlih kod kojih je potvrđen koronavirus u ponedjeljak je povećan na 29 nakon što je tijekom dana preminulo čak pet osoba, no stižu i optužbe kako ljudi umiru prije svega jer loš zdravstveni sustav u toj zemlji nije u stanju suočiti se s ovim problemom

Pomoćnik ministra zdravstva Goran Čerkez istaknuo je kako će ovime biti osiguran nastavak testiranja svih kod kojih se za to ukaže potreba. Pojasnio je kako je u Federaciji BiH do sada testirano nešto više od tri tisuće osoba.

"Kada se ovakvo nešto dogodilo liječniku koji se cijeli svoj radni vijek od 1987. godine bavio javnim zdravstvom, prevencijom u zdravstvenoj zaštiti i prevencijom zaraznih oboljenja... Što će se dogoditi nekom umirovljeniku, nekom čovjeku iz radničke klase", kazala je liječnikova udovica.

Pašagić (61) koji je kao epidemiolog bio i suradnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) umro je u nedjelju u Sarajevu u objektu za izolaciju pacijenata kod kojih je dijagnosticiran koronavirus no njegova udovica tvrdi kako je on tamo dospio tek nakon što mu se stanje toliko pogoršalo da mu nije bilo spasa.

Istaknula je kako je pokojni Pašagić iako u starijoj životnoj dobi bio izvrsnog zdravlja sve do 21. ožujka kada je dobio temperaturu. Kako ona nije spadala nakon dva dana on i supruga odlučili su zatražiti medicinsku pomoć i tu su počele muke. U dva sarajevska doma zdravlja odbili su ih primiti kao i testirati Pašagića na koronavirus s obrazloženjem kako njihovo osoblje nema zaštitnu opremu koja je za to potrebna. Oboljelom liječniku telefonski su preporučili uzimanje antibiotika no to nije imalo nikakvog učinka. Supruzi su, kako tvrdi, dodatno savjetovali da bolesnika hrani špinatom ne bi li mu poboljšala krvnu sliku.

Prvo testiranje na koronavirus proveli su tek 31. ožujka, a Elna Pašagić kaže kako je jasno da je toliko kašnjenje prouzročeno činjenicom da u Sarajevu uopće nisu imali testova.

Tek kada je na temelju pretraga na privatnoj klinici utvrđeno kako je Pašagić dobio tešku upalu obadva plućna krila u domu zdravlja mu izdaju uputnicu za bolnicu i tamo mu je konačno potvrđen koronavirus no izostale su mjere intenzivnog liječenja a on je nakon toga umro.

"U svim zemljama svijeta je omjer oporavljenih i umrlih 4:1. Kod nas čovjek umre kad je zdrav. Pitam i brinem se šta će se desiti s drugima. Strašno", zaključila je svoju dramatičnu ispovjed Elna Pašagić.