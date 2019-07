U akciji 'Sigurna plovidba' policija ispisala 1,8 milijuna kuna kazni

Koordinirana akcija pojačanog nadzora "Sigurna plovidba" u srijedu je održana na području svih lučkih kapetanija, a ove godine usmjerena je poštivanju propisa u slučajevima plovidbe uskim kanalima te plovidbi i nedozvoljenom glisiranju 300 metara od obale

"Cilj akcije je edukacija i prevencija pomorskih nesreća jer želimo ukazati na činjenicu da Jadran ima dva lica - od uživanja blagodatima mora do one ružnije strane do koje dođe promjenom vremena ili nepažnjom u samoj plovidbi", izjavio je u Puli pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture Siniša Orlić.

Dodao je da je od početka sezone lučka kapetanija sačinila 2.900 inspekcijskih pregleda i zapisnika među kojima je 900 bilo s nedostacima i u prekršajima. Slijedom toga, naveo je Orlić, naplaćeno je 1,8 milijuna kuna kazni, većinom zbog nedopuštenog glisiranja.