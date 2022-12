Tvrtka koja želi kupiti Fortenovu obuhvaćena sankcijama protiv Rusije: Spriječena je nezakonita transakcije

ržavni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić u petak je izjavio da je u sklopu devetog paketa EU sankcija za pravne i fizičke osobe koje imaju veze s Rusijom, a vezano uz rusku agresiju na Ukrajinu, na prijedlog Hrvatske na listu sankcioniranih uključena i tvrtka SBK Art, koja je bila u fokusu javnosti oko nezakonite transakcije vezane uz prodaju udjela Fortenova grupe.

"Svi naši dokazi upućuju da je riječ o fiktivnoj transakciji, nikakav novac nije isplaćen iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Moskvi niti prema računima", istaknuo je Matušić.

Naveo je i da su doznali i još neke detalje oko kredita koji je dobiven od Gazprom banke, koja je također jedna od listiranih, ali ne na europskom popisu sankcija, nego na popisu SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva.

"Radili smo u tišini pripremu ovoga što se sad dogodilo usvajanjem devetog sankcijskog paketa i u tom smislu mislim da smo predočili kvalitetne dokaze, jer bez toga se ne bi mogla ta kompanija naći na popisu onih koji su listirani, što znači da je u ovom trenutku sve što je vezano uz tu kompaniju podliježe pod uredbu i zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja", kazao je Matošić.

Dakle, prema toj tvrtki će se primjenjivati zamrzavanje imovine i sve ostalo što je predviđeno uredbom Vijeća.

Bitnim je istaknuo da zakon predviđa kaznene odredbe za sve one koji krše sankcije i one koji pomažu u kršenju sankcija ili njihovom izbjegavanju. Za njih je, kako je kazao, predviđena i zatvorska kazna. Napomenuo je kako govori u ime stalne skupine kao koordinator, no da oni nisu istražno tijelo te kako ne može odgovarati na pitanja vezana uz eventualne istražne radnje.

"Najbitnije je da je u devetom sankcijskom paketu listirana SBK Art kompanija koja se sasvim sigurno sada više neće moći ponašati kao što su pokušali zadnjih mjesec dana", rekao je napomenuvši kako im je u svemu potporu dala i Nizozemska i njezine vlasti, s kojima sjajno surađuju.

Na pitanje novinara jesu li predlagali da se na listu uvrste i neke privatne osobe, rekao je da ne želi govoriti o procedurama predlaganja niti to komentirati. "Zadovoljni smo što je SBK Art uvrštena na listu, jer će na neki način to otvoriti put i drugim institucijama u RH da djeluju pa ćemo vidjeti koji će biti rezultati tog djelovanja", kazao je.

Na upit znači li to da SBK Art sada više ne može upravljati svojom imovinom, tj. udjelom u Fortenova grupi, Matošić je odgovorio je potvrdno. Rekao je kako time poslovanje Fortenove neće doći u pitanje, kako oni uredno posluju i siguran je da će se znati prilagoditi situaciji.

Istaknuo je i kako stvar treba do kraja raščistiti i rasvijetliti i svi oni koji su pokušali kršiti sankcije i izbjeći ih trebaju doći pod udar onih tijela koji se time bave.