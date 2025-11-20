talijanski Tod's

Tužitelji traže zabranu oglašavanja proizvođača luksuzne obuće: Izrabljivali su radnike

V. B./Hina

20.11.2025 u 18:36

Tod's
Tod's Izvor: EPA / Autor: Mourad Balti Touati
Talijanski tužitelji otvorili su istragu kako bi utvrdili je li proizvođač luksuznih cipela Tod's izrabljivao radnike i zatražili su šestomjesečnu zabranu oglašavanja njegovih proizvoda, pokazali su sudski dokumenti

Uprava kompanije dobro je znala da njezini podizvođači izrabljuju radnike i djelomice snosi krivnju za takvu praksu, tvrde tužitelji, prema dokumentu od 144 stranice u koji je Reuters dobio uvid.

Neovisna revizija godinama je upozoravala na taj problem, ali direktori tvrtke ignorirali su upozorenja, dodaju tužitelji.

Radnici su izrabljivani u dvije radionice u kineskom vlasništvu na području Milana i u tri tvornice u kineskom vlasništvu u regiji Marche, u kojoj je i sjedište Tod'sa, i to uz "aktivno znanje" uprave.

Tužitelji su zato otvorili istragu protiv Tod'sa i nekoliko njegovih menadžera, a zatražili su i šestomjesečnu zabranu oglašavanja njegovih luksuznih proizvoda.

Slučaj predstavlja presedan budući da nijedna talijanska modna kuća ni njezini menadžeri nisu do sada izravno povezani s eksploatacijom radnika.

Tod's je u izjavi poručio da proučava navode tužiteljstva.

Milanski tužitelji koncentrirali su se do sada uglavnom na radionice u kineskom vlasništvu koje su proizvodile robu za poznate brendove. Od prosinca 2023. godine odredili su tako nadzor modnim kućama Valentino, Dior, Armani i Alviera Martini.

Mjera je u međuvremenu ukinuta Dioru, Armaniju i Alvieru Martiniju budući da su poslovnu praksu uskladili sa zakonom i prije isteka roka od 12 mjeseci. Valentino je pod nadzorom tek od svibnja.

Početkom listopada bili su od suda zatražili imenovanje posebnog upravitelja i za Tod's zbog izrabljivanja radnika u proizvodnom lancu i dva suda u Milanu zaključila su da je zahtjev osnovan, ali su odluku prebacili na sud u regiji Marche budući da je tamo sjedište kompanije.

Milanski tužitelji pokušali su osporiti tu odluku, ali njihova je žalba pred talijanskim Kasacijskim sudom u srijedu odbijena, prema priopćenju Tod'sa.

tportal
