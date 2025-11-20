Tužitelji traže zabranu oglašavanja proizvođača luksuzne obuće: Izrabljivali su radnike

Uprava kompanije dobro je znala da njezini podizvođači izrabljuju radnike i djelomice snosi krivnju za takvu praksu, tvrde tužitelji, prema dokumentu od 144 stranice u koji je Reuters dobio uvid.

Neovisna revizija godinama je upozoravala na taj problem, ali direktori tvrtke ignorirali su upozorenja, dodaju tužitelji.

Radnici su izrabljivani u dvije radionice u kineskom vlasništvu na području Milana i u tri tvornice u kineskom vlasništvu u regiji Marche, u kojoj je i sjedište Tod'sa, i to uz "aktivno znanje" uprave.

Tužitelji su zato otvorili istragu protiv Tod'sa i nekoliko njegovih menadžera, a zatražili su i šestomjesečnu zabranu oglašavanja njegovih luksuznih proizvoda.