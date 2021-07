Tuškan: Da ponude imunost na izjave Vlade imali bi stopostotnu procijepljenost

Glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan govorila je o najavama uvođenja obaveznog cijepljenja u sektoru obrazovanja

“Mi nemamo konačnih podataka, jedan od razloga je što platforma nije funkcionirala. Ljudi koji su se željeli cijepiti, i za koje smo se zalagali da se prioritetno cijepe, to nije omogućeno i oni su otišli kod liječnika obiteljske medicine pa podaci ne mogu nikako biti točni”, rekla je u Dnevniku N1 televizije.

“Mnogima je rečeno da smatraju da imaju koronu jer nisu mogli doći na red za testiranje. Nastao je i kaos sa AstraZenecom, o tome se više ne priča, ne zna se je li to farmaceutski lobij, informacije dolaze s previše strana i ljudi više nemaju povjerenja ni u stožer ni u struku”, kaže.



Rekla je i kako njih nitko nije kontaktirao u vezi novih mjera.

“Imali smo nedavno sastanak u resornom ministarstvu, iznjeli smo podatke iz onog što nam ljudi javljaju, kakvo je mišljenje s terena. Posebno problematičan je taj gubitak povjerenja, nedovoljna informiranost i informacije koje dolaze iz previše kanala. Dakle, trenutno je takva situacija, da netko ponudi imunost na izjave Vlade i Stožera, imali bismo stopostotnu cijepljenost”, kaže.

Dodaje i kako još nema konkretnih informacije te da se na sastanku raspravljalo o tom ešto će biti najesen.

“Naravno da moramo paziti i gledati na zdravlje građana, no ako se nastavi s ovakvom kampanjom pritiska, mijenjanja mišljenja preko noći neće biti dobro. Mi smo otpočetka govorili da nismo ni za kakve pritiske i uvođenja podjela u društvo, a to ga je već previše. Ovo stvara jedan bunt. Komunikacija, neznanstveni pristup i nepristupanje na afirmativan način nikako ne pridonosi volji onih koji se nisu cijepili da to učine što prije”.

Rekla je da postoje oni koji se nikako ne žele cijepiti, oni koji još uvijek čekaju, a među takvima je najviše onih koji su preboljeli. Tu su i ljudi koji su primili jednu dozu, a sada čekaju da prođe još vremena, ali i oni koji su preboljeli, ali smatraju da je cjepivo još u eksperimentalnoj fazi pa odlučuju čekati.

“Problem je sustavno nepovjerenje koje se stvorilo. Ljude koji se dvoume bi trebalo educirati znanstvenim i afirmativnim pristupom, na ovaj način je otpor još veći”.

Istaknula je i da oni ne mogu nikoga nagovarati ili odgovarati od cijepljenja.

“Oni građani koji se dvoume trebaju biti aktivno informirani od strane Vlade, mi nismo medicinske struke niti možemo takve informacije davati građanima, no oni koji trebaju to raditi su apsolutno zakazali”, kaže.

Naposljetku je rekla kako je cijepljenje još uvijek pravo, a ne obaveza i da će sindikati poduzeti sve dostupne alate i mjere ako dođe do diskiminacije onih u sektorima za koje se najavljuje obavezno cijepljenje.