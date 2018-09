Tusk najavio mogućnost summita o brexitu u studenome

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk najavio je u utorak mogućnost izvanrednog summita EU-a u studenom na kojem bi se pokušao postići sporazum o izlasku Velike Britanije iz EU-a

Britanska premijerka Theresa May imat će prigodu razgovarati o Brexitu tijekom radne večere u srijedu navečer u Salzburgu. U četvrtak za vrijeme radnog ručka, čelnici EU-a razgovorat će o Brexitu u formatu EU27, a tom dijelu sastanka prisustvovat će i glavni pregovorač EU-a za Brexit Michel Barnier .

Sve više rastu izgledu da do izlaska Velike Britanije, krajem ožujka sljedeće godine, dođe bez ikakva zaključenog sporazuma. Premijerka May trebala bi na radnoj večeri predstaviti plan, koji predviđa da Britanija nakon izlaska nastavi primjenjivati europska pravila u trgovini roboma, ali ne i uslugama, što je neprihvatljivo za Europsku uniju, koja inzistira na tome da su četiri slobode - sloboda kretanja robe, kapitala, usluga i ljudi - neodvojiva cjelina.

Plan premijerke May nije prihvatljiv ni dobrom dijelu njezine Konzervativne stranke. Najtvrđi euroskeptici u ionako euroskeptičnoj stranci kažu da plan premijerke May zapravo znači ostanak u EU-u, ali bez prava odlučivanja. Stoga se s velikim iščekivanjima očekuje konferencija Konzervativaca krajem ovoga mjeseca na kojoj bi pobunjenici, zagovornici tvrdog Brexita, mogli pokušati svrgnuti premijerku May.

Tusk u svom pismu ističe da je "nažalost, scenarij izlaska Velike Britanije prilično moguć". "Ali, ako svi djelujemo odogovrno, možemo izbjeći katastrofu", rekao je Tusk.