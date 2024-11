Turudić: Mi imamo 800 stranica dokaznog materijala o Berošu i ostalima, EPPO 150

'U EU provedeno je istraživanje na 22 zemlje članice EU. U 14 od njih u cijelosti isključivo odlučuje glavni državni odvjetnik. U jednoj odlučuje ministar policije, to je na Malti, u sedam odlučuje također glavni državni odvjetnik, ali postoji i sudska kontrola njegove odluke. Ja sam za sudsku kontrolu državnoodvjetničkih odluka, ali to u našem zakonu ne postoji, rekao je Turudić u HRT-ovu Dnevniku.

'To su donedavni zamjenici općinskih državnih odvjetnika u Republici Hrvatskoj. Svi su hrvatski državljani, sve ih osobno poznajem. Niz godina sam s većinom radio, neki su puno mlađi. To su neki zamjenici ravnatelja Uskoka, dojučerašnji. I tu su moje dvije zamjenice', pojašnjava.

'U proceduri njihovog imenovanja veliku ulogu imaju i kolegij glavnog državnog odvjetnika i ministar pravosuđa, na koncu i Vlada Republike Hrvatske koja ih predlaže, a njih imenuje kolegij glavnog europskog tužitelja. Njihov mandat je ograničen na 5 godina, može se obnavljati i nakon isteka mandata oni se vraćaju na mjesta na kojima su bili', kazao je Turudić.

Rekao je kako oni nisu nikakvi 'supermeni', već 'naši kolege s kojima se poznajemo, koji rade svoj posao. Oni postupaju po hrvatskim zakonima, oni postupaju po Zakonu o kaznenom postupku, istragu kontrolira sudac istrage, a na kraju eventualnu optužnicu će potvrđivati opet Zagrebačko-županijski sud'.

'Jedno od temeljnih načela je načelo subordinacije. Nema među nama koordinacije, ne smije biti. Nitko nikome nije nadređen. Oni imaju svoju nadležnost, mi imamo svoju. Naša je puno veća', istaknuo je.

Doći će do proširenja istrage

Rekao je i kako je za očekivati da će doći do proširenja istrage kad se objedine dokazni materijali.

'Moram napomenuti da mi raspolažemo s oko 800 stranica dokaznog materijala. Oni raspolažu sa 150 stranica. Naš dokazni materijal je bitno veći i širi', rekao je Turudić.

Dodao je kako još ne raspolažu s WhatsApp porukama, ali će ih imati na raspolaganju već danas, kad ih dostavi nadležni optužitelj.

'Nadležnost općinskog državnog odvjetništva je da ispita taj slučaj, oni će provesti izvještaj i utvrditi kako su ti podaci dospjeli u javnost. Želim napomenuti da niti jedan podatak o istrazi koju je vodio Uskok o nedavnom predmetu nije izašao u javnost, dok su neki dnevni listovi i dan danas u nastavcima objavljivali sadržaje tih poruka, iskaze svjedoka itd. Zna se tko je imao koje podatke', naglasio je.

Što se tiče osumnjičenog Saše Pozdera, koji, čini se, posluje s hrvatskim zdravstvenim sustavom već barem desetak godina, rekao je kako će sve istražiti.

'Pogledat ću postoji li već formiran spis u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Mi imamo taj centralni sustav gdje se klikne jedno ime i sve izađe. U odnosu na tog osumnjičenika, valja znati da smo postupali u velikoj konspiraciji, tajnosti, prilikom radnje uhićenja jer se radi o čovjeku koji je državljanin Srbije i postojala je realna opasnost da će napustiti teritorij Hrvatske', ističe Turudić.

'Milanović prepisuje od Grmoje'

'Mislim da je predsjednik Milanović to prepisao od saborskog zastupnika Grmoje. To su gotovo ista priopćenja', kazao je Turudić, komentirajući Milanovićevu objavu na Facebooku u kojoj je rekao da je istragu morao nastaviti i završiti EPPO.

'To su političke kvalifikacije na koje sam ja od Milanovića navikao i na njih se zapravo ne obazirem. Baš me briga što lupeta. U njemu je pravnik davno umro, to nema veze s pravom. To je sve u cilju njegove predizborne kampanje', poručio je Turudić.

Za kraj je rekao da, poučeni dugogodišnjem iskustvom, može gotovo sa sigurnošću reći da će biti još takvih postupaka u budućnosti.