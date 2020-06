Turistička slika sada je puno bolja, o ljetnom prometu ovisi nastavak mjera

Situacija u hrvatskom turizmu sada izgleda puno bolje nego prije par tjedana te se i u ključnom ljetnom dijelu sezone očekuje određeni turistički promet, o čemu će ovisiti i hoće li i kakve mjere trebati za radna mjesta i oporavak turizma, istaknuo je u četvrtak pomoćnik ministra turizma Robert Pende na online konferenciji o turizmu

"Ministarstvo turizma je u HBOR kredite usmjerilo 600 milijuna kuna, a kako je stiglo jako puno zahtjeva taj iznos je premašen, jer su mislili kreditirati na tri godine, a ljudi su tražili tri plus dvije i sada moramo vidjeti kako to pojačati", rekao je Pende, dodajući kako je problem i to ljudi još nisu dobili novce i procedura od mjesec dana za to je preduga.

Kaže kako su za to angažirali i dodatne ljude kako bi što prije išlo, ali kredita i novca još konkretno nema, a i nastavak takvog kreditiranja ovisi o pronalasku novih sredstva pa bi onda mogli biti obuhvaćeni i oni koji do sada nisu bili, poput putničkih agencija, rent a cara, poliklinika i drugih, pri čemu programe treba redefinirati kako da se u razumom roku obrađuju i isplaćuju.

Cro kartica ipak u srpnju, a MINT protiv povećanja cijena u NP

Odgovarajući na pitanja o Cro kartici i nedoumicama oko nje, Pende je rekao kako se po zadnjim informacijama u to uključilo sedam banaka te je naručeno prvih 40 tisuća kartica za početak srpnja te vjeruje da će se s tim krenuti.

"To je dugoročni projekt, u koji će se s vremenom uključivati više pružatelja usluga i bit će za više 'vrsta' zaposlenika, po novom uključujući i državne službenike, a očekuje se da će u tome biti i privatni smještaj, što sada nije jer nemaju pos terminale za plaćanje karticama", kazao je.

Najavio je da će idućeg tjedna na Vladi biti odluka da se u to uključe i usluge putničkih agencija te charter tvrtki (najam plovila), a razmišlja se i o online agencijama. No, važno je da svi uključeni osiguraju popuste za domaće turiste.

U vezi najave poskupljenja ulaznica u nacionalne parkove, iznio je stav Ministarstva turizma da od visokih cijena koje su nerealne u ovoj situaciji nitko nema koristi. No, nema baš sluha u 'jakim' parkovima da redefiniraju stavove i ponude prihvatljivije cijene pa će se oko toga još razgovarati s Ministarstvom zaštite okoliša.

Uskoro preporuke HZJZ-a i za turistički prijevoz autobusima i kruzere

Pende, koji je i član stožera za civilnu zaštitu, najavljuje da će na sutrašnjoj sjednici stožera inicirati temu preporuka i mjera za turistički prijevoz autobusima, jer preporuke nisu jasne, a već dolaze i strani autobusi.

"Taj prijevoz treba izjednačiti s preporukama za javni prijevoz i na stožeru ću potencirati da se to omogući", rekao je, dodajući kako se za koji dan mogu očekivati i preporuke HZJZ-a za kruzersku industriju i još neke neobrađene segmente turizma.

Upitan što u slučaju da se u hotelu ili drugom smještaju pojavi korona, kaže kako imaju gotovo razrađen plan u suradnji s udrugom HUT s mjerama i protokolima, od postupanja u objektu do eventualne hospitalizacije.