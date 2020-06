Španjolska 22. lipnja otvara granice s Portugalom i Francuskom

Španjolska će svoje kopnene granice s Francuskom i Portugalom ponovno otvoriti 22. lipnja, tri mjeseca pošto ih je zatvorila u borbi protiv pandemije koronavirusa, objavila je u četvrtak ministrica turizma Maria Reyes Maroto

'U slučaju Francuske i Portugala potvrđujem da se ukidaju ograničenja kretanja na kopnu 22. lipnj'", rekla je novinarima i dodala: 'U načelu, karantene će biti ukinute'. 'To će nam omogućiti da vratimo velik broj turista, francuskih i portugalskih', naglasila je.

Četrnaestodnevna karantena za putnike iz inozemstva uvedena je od 15. svibnja do 1. srpnja. Izvanredno stanje bit će ukinuto 21. lipnja pošto je u srijedu parlament odobrio posljednje produljenje.

Nakon ukidanja izvanrednog stanja, ograničenja za Francusku i Portugal 'bit će ukinuta i mobilnost će se nastaviti s tim tako važnim državama', rekla je ministrica.

Karantena će ostati na snazi do 1. srpnja za dolaske zrakoplovima, no ministrica je rekla da je moguće ukidanje i ranije jer su se stekli epidemiološki uvjeti za to.

Najavila je i da će 6.000 njemačkih turista doputovati na Baleare 'od druge polovice lipnja' u okviru pilot projekta između regionalne vlade i njemačkog turoperatora TUI.