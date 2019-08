Trumpova osobna tajnica dala ostavku zbog otkrivanja informacija

Trumpova osobna tajnica Madeleine Westerhout podnijela je u četvrtak ostavku nakon što je novinarima otkrila informacije o Trumpovoj obitelji, objavili su američki mediji

Neočekivan odlazak Westerhout uslijedio je nakon što je Trump saznao da je novinarima neslužbeno govorila o njegovoj obitelji i Bijeloj kući tijekom predsjednikovog nedavnog radnog odmora u New Jerseyu, objavio je New York Times pozivajući se na neimenovani izvor.

Kasnije su CNN i Politico također izvijestili o njezinom odlasku ne navodeći izvore.

CNN piše da je Westerhout nije jasno dala novinarima do znanja da su njezini komentari 'off the record' pa je jedan novinar otkrio Bijeloj kući o čemu su razgovarali.

Ured Westerhout nalazio se ispred Ovalnog ureda, a Madeleine je opisana kao 'čuvarica vrata' u američkim medijima. Bila je Trumpova osobna tajnica od početka njegova mandata.

Trumpova administracija osobito je osjetljiva kada osoblje otkriva osobne informacije medijima, a predsjednik se okrenuo protiv dužnosnika i novinara zbog izvještaja o aferama u Bijeloj kući.

Bivši dužnosnik nazvao je 'bliskima' odnose Trumpa i Westerhout, piše CNN i dodaje da je pričanje o njegovoj obitelji 'crvena linija'.

Westerhout nije bila zaposlenica na visokoj funkciji, ali svojim se odlaskom smješta na dugačak popis dužnosnika koji su odstupili od 2016. otkad je Donald Trump izabran za američkog predsjednika.