Trump privremeno stopirao proces ulaska Hrvatske u OECD? Lucić: Nije istina

Naime, kako javlja Dnevnik Nove TV Hrvatskoj je privremeno stopiran ulazak u OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj). U Vladi vjeruju da će sve ići po planu. U 19 od 25 odbora OECD-a Hrvatska je zatvorila pristupne rasprave te u pregovorima napredovala brže od očekivanja. No kad je došao na red odbor za trgovinu - hladan tuš. Izglasavanje je odgođeno do daljnjega. I to voljom jednog od najvećih saveznika.

'Pred nama je još dosta posla, do kraja godine želimo zatvoriti raspravu u preostalih šest odbora. Za sada se to ipak sve događa sukladno planu i on ostaje ulazak u OECD do sredine iduće godine', objasnio je Zdenko Lucić koji je kasnije za Hinu detaljnije komentirao cijeli slučaj istaknuvši kako 'nije istina da SAD blokira ulazak Hrvatske u OECD niti je blokirao Hrvatsku u odboru za trgovinu'.

Lucić: Hrvatska je zadovoljila sve OECD-ove uvjete

'Hrvatska je zadovoljila sve OECD-ove uvjete, odnosno usklađena je s OECD-om po pitanju trgovine. Američki partneri su zamolili da se glasanje održi u nekom drugom trenutku", rekao je Lucić. Državni tajnik objašnjava da 38 država članica trebaju usuglasiti jednoglasan stav i potom Hrvatska zaključuje rad pred tim odborom, dodavši da usuglašavanje stavova zna potrajati do 10 mjeseci. Državni tajnik je rekao da se i ranije znalo događati da se pomakne glasanje u nekim odborima.

"Ali to se riješilo u suradnji s OECD-om i državama članicama koje su imale neka pitanja tako da ovo nije ništa novo, ovo je nekakva standardna procedura i mi tu ne vidimo neki poseban problem", rekao je državni tajnik. Lucić je dodao da je rasprava u odboru za trgovinu, održana 15. listopada prošle godine, "pozitivno zaključena". "Prema ocjenama OECD-a, Hrvatska je visoko usklađena s OECD-ovim trgovinskim politikama i čeka se formalno glasanje o završetku rada pred tim odborom", rekao je Lucić.

Kako pak javlja Večernji list Hrvatska nije jedina koju su pogodile američke mjere - tu su još i Bugarska i Rumunjska - ali je, za razliku od njih Hrvatska najdalje odmakla. Ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj privremeno je obustavljen.

'Hrvatska je kolateralna žrtva novog američkog stava prema trgovini koji zahvaća i EU. Problem bi se mogao riješiti na dva načina: da se EU postavi i pokuša preko institucija riješiti to pitanje jer je i njoj u interesu da jedna država članica ide tim putem, ili pak bilateralno, uz političku aktivnost i prezentaciju činjenica jer je od 38 članica OECD-a, njih 37 za pristup Hrvatske", kaže za Večernji jedan visoki izvor upoznat sa situacijom.