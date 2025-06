Trump pritišće, Kalifornija gori: Može li se stvarno odcijepiti od SAD-a?

Ako peticija skupi dovoljno potpisa, time će se osigurati referendum, odnosno to da na izborima u studenom 2028. na glasačkom listiću bude pitanje: ' Treba li Kalifornija napustiti SAD i postati slobodna i neovisna država? '. Izađe li na te izbore najmanje 50 posto registriranih birača i najmanje 55 posto njih glasa za prijedlog, objašnjavaju organizatori, to bi predstavljalo ' izglasavanje nepovjerenja SAD-u ' i 'izraz volje naroda Kalifornije' da postane neovisna zemlja.

Naime od 23. siječnja u Kaliforniji je u tijeku proces kojem je cilj odcjepljenje te savezne države od SAD-a . U tijeku je prikupljanje potpisa za peticiju i dosad ju je potpisalo nešto više od 210.000 stanovnika, a organizatori do 22. srpnja moraju prikupiti 546.651 glas registriranih birača.

No time se ne bi promijenilo trenutnu vladu Kalifornije ili odnos sa SAD-om, a pravni stručnjaci se slažu da bi konačni cilj, odcjepljenje Kalifornije od SAD-a, bilo gotovo nemoguće ostvariti, i to iz više razloga.

Prvo, rezultati tog referenduma nisu obvezujući niti imaju izravan učinak, već su tek preduvjet za osnivanje povjerenstva od 20 članova za izvještavanje o održivosti Kalifornije kao neovisne zemlje.

Kalifornija je neodvojiv dio SAD-a

Na pitanje je li odcjepljenje Kalifornije uopće moguće, kratak odgovor je - ne, ne postoji legalan način da se odcijepi od SAD-a jer Ustav navodi da je ona 'neodvojiv dio Sjedinjenih Američkih Država'. Također, on ne predviđa nikakvu legalnu metodu za odcjepljenje bilo koje od 50 saveznih država, a kalifornijski Ustav jasno kaže da je Ustav SAD-a vrhovni zakon zemlje. To znači da ako američki Ustav izrijekom navodi da se to ne može napraviti, a kaže, onda odcjepljenje nije moguće.