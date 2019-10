Trump potvrdio: Vođa Islamske države je mrtav, aktivirao je prsluk s eksplozivom, a plakao je do kraja

Vođa Islamske države Abu Bakr al-Bagdadi je mrtav. Potvrdio je to američki predsjednik Donald Trump na konferenciji za medije u nedjelju. 'Sinoć je SAD priveo pravdi jednog od najgoreg teroristu. Al-Bagdadi je mrtav. Dugo smo ga tražili. Ovo je bio jedna od naših najvećih prioriteta', rekao je Trump.

'Došao je do kraja tunela, naši su ga psi do tamo doveli. Poveo je svoje troje djece u smrt. Plakao je do kraja. Aktivirao je prsluk s eksplozivom i tijelo mu je osakaćeno, a na njega se nakon eksplozije srušio i tunel. Bio je bolesnik, zao i nasilan. I sad ga nema. Umro je kao kukavica', rekao je američki predsjednik.

Al-Bagdadi, irački džihadist koji se pojavio niotkuda da bi se potom kao vođa sunitske Islamske države (IS) samoproglasio "kalifom" svih muslimana, bio je meta američke vojne operacije u Siriji, javljaju u nedjelju svjetski mediji i prenose kako razni izvori vjeruju da je taj ratni vođa, koji je iza sebe ostavio krvavi trag smrti i užasa, ubijen.