Sazvan novi sastanak 'koalicije voljnih' o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu

Novi sastanak tzv. "koalicije voljnih", koja okuplja zemlje koje podupiru Ukrajinu, održat će se u četvrtak putem video-konferencije, a tema će biti sigurnosna jamstva za Ukrajinu, rekla je u srijedu glasnogovornica francuske vlade.
"Sastanak koalicije voljnih sutra, kojim će supredsjedati Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, omogućit će napredak u vezi sa sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i važnim doprinosom Amerikanaca", rekla je glasnogovornica Maud Bregeon. Elizejska palača precizirala je da će se sastanak održati u četvrtak poslijepodne putem video-konferencije.
Francuski, njemački i britanski čelnici izrazili su u ponedjeljak u Londonu solidarnost s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, uzdrmanim korupcijskim skandalom i kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa.
U izradi protuprijedlog američkom planu
Radili su na svojem protuprijedlogu za američki plan za Ukrajinu, iznesen u studenom. Smatra se da taj plan ide u prilog Rusiji, pa ga Kijev i njegovi europski saveznici nastoje ublažiti.
Američki predsjednik, koji pod svaku cijenu želi postići mir, rekao je u nedjelju da je "razočaran" svojim ukrajinskim kolegom, koji, kako je ustvrdio, "još nije pročitao" američki plan.
Trump je u utorak rekao za Politico da bi Ukrajina trebala organizirati izbore, optuživši Kijev da "koristi rat" kako bi ih izbjegao.
Zelenski spreman na izbore
Zelenskij je rekao da je "spreman" na izbore i poručio da će brzo poslati Washingtonu svoju revidiranu verziju američkog plana za Ukrajinu.
Plan Washingtona predvidio je da Kijev ustupi teritorij koji Rusija još nije zauzela u zamjenu za obećanja u pogledu sigurnosti koje Ukrajina smatra nedovoljnima.
Prema Zelenskiju, glavna sporna pitanja odnose se na teritorij i međunarodna sigurnosna jamstva. Ukrajina je uvjerena da će je, čak i ako bude proglašen mir, Rusija ponovno napasti prije ili kasnije.