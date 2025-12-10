Sazvan novi sastanak 'koalicije voljnih' o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu

Novi sastanak tzv. "koalicije voljnih", koja okuplja zemlje koje podupiru Ukrajinu, održat će se u četvrtak putem video-konferencije, a tema će biti sigurnosna jamstva za Ukrajinu, rekla je u srijedu glasnogovornica francuske vlade.

"Sastanak koalicije voljnih sutra, kojim će supredsjedati Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, omogućit će napredak u vezi sa sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i važnim doprinosom Amerikanaca", rekla je glasnogovornica Maud Bregeon. Elizejska palača precizirala je da će se sastanak održati u četvrtak poslijepodne putem video-konferencije.

Francuski, njemački i britanski čelnici izrazili su u ponedjeljak u Londonu solidarnost s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, uzdrmanim korupcijskim skandalom i kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa.

U izradi protuprijedlog američkom planu

Radili su na svojem protuprijedlogu za američki plan za Ukrajinu, iznesen u studenom. Smatra se da taj plan ide u prilog Rusiji, pa ga Kijev i njegovi europski saveznici nastoje ublažiti.

Američki predsjednik, koji pod svaku cijenu želi postići mir, rekao je u nedjelju da je "razočaran" svojim ukrajinskim kolegom, koji, kako je ustvrdio, "još nije pročitao" američki plan.

Trump je u utorak rekao za Politico da bi Ukrajina trebala organizirati izbore, optuživši Kijev da "koristi rat" kako bi ih izbjegao.