Trump osuđuje 'lov na vještice', kaže da nije bilo pritiska na Kijev, kritizirao novinare

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da sažetak transkripta njegovog razgovora s ukrajinskim predsjednikom pokazuje da nije izvršen pritisak na tu zemlju kako bi ona istražila njegovog političkog suparnika Joea Bidena. "To je najveći pojedinačni lov na vještice u američkoj povijesti, i vjerojatno u povijesti", rekao je Trump. "To je sramotna stvar." "Nije bilo pritiska. Način na koji je to iskonstruirano, taj razgovor, to je trebao biti poziv iz pakla a pokazalo se da nije bilo ništa, osim što mi je puno ljudi reklo da 'nije moglo zamisliti da sam tako ljubazan'", rekao je Trump. On je također kritizirao "pokvarene novinare".

Američki predsjednik tražio je u telefonskom razgovoru u srpnju od ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskija da istraži je li bivši američki potpredsjednik Joe Biden prekinuo istragu o kompaniji u kojoj je radio njegov sin, pokazao je sažetak razgovora koji je u srijedu objavila Trumpova administracija. Zastupnički dom Kongresa pokrenuo je službenu istragu za mogući opoziv Trumpa zbog optužbi da je pokušao iskopati političku prljavštinu o potencijalnom suparniku na predsjedničkim izborima 2020. Bidenu, američkom političkom veteranu i potpredsjedniku države u dva mandata Baracka Obame.