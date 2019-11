Trump o potencijalnom izazivaču Bloombergu: Mali Michael neće uspjeti

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da bivši njujorški gradonačelnik Michael Bloomberg neće uspjeti uđe li u utrku za Bijelu kuću. "Mali Michael neće uspjeti", "nema ono što je potrebno za uspjeh", ocijenio je Trump, rekavši da se ni s jednim kandidatom za predsjedničke izbore 2020. ne bi toliko htio natjecati kao s Bloombergom, milijarderom kao što je i on

Michael Bloomberg je u ožujku službeno objavio da se neće kandidirati jer je u utrci već bilo dvadesetak demokrata i kako ne bi umanjio izglede bivšeg potpredsjednika Joea Bidena koji, kao i on, pripada političkom centru.

No izvori bliski tom poduzetniku, kako prenose New York Times i CNN, kažu da sada skuplja potpise nužne za predaju kandidature u saveznoj državi Alabami koja traži da se kandidati prijave najkasnije do petka.