Trump izborom novog ministra obrane šokirao sve: 'Priznajem, nisam znao tko je taj lik sve do prije 20 minuta'

Na Capitol Hillu reakcije su bile podijeljene. Demokratski zastupnik Adam Smith , vodeći član Odbora za oružane snage, izrazio je zabrinutost zbog Hegsethova nedostatka iskustva u obrambenoj politici. 'Priznajem, nisam znao tko je on sve do prije 20 minuta,' izjavio je Smith. 'Ne vidim nikakve dokaze da ta osoba ima odnose s našim međunarodnim partnerima . Kako će se snaći u radu na raznim koalicijama koje imamo?'

Odmah nakon objave ove odluke, Paul Rieckhoff , osnivač organizacije 'Independent Veterans of America', bio je među najglasnijim kritičarima. 'Hegseth je bez sumnje najmanje kvalificirani kandidat za ministra obrane u povijesti SAD-a. I najviše politički obojen. Spremite se, Ameriko,' napisao je na društvenoj mreži X, piše Politico.

Hegseth, bivši vojnik Nacionalne garde s dvije Brončane zvijezde , dosad nije imao direktnog iskustva u obrambenoj birokraciji. Iako se istaknuo kao veteran koji je služio u Iraku i Afganistanu, njegova profesionalna karijera vezana je uz medijske nastupe i rad u veteranskim organizacijama poput 'Vets for Freedom' i 'Concerned Veterans for America'. Potonja organizacija, financirana od strane braće Koch, često je bila meta kritika zbog zagovaranja privatizacije zdravstvene skrbi za veterane.

Odluka o imenovanju Hegsetha dolazi u trenutku kada se strahuje da Trump planira postaviti lojaliste na ključne pozicije kako bi osigurao provedbu svojih politika bez otpora. Eric Edelman , bivši visoki dužnosnik Pentagona, istaknuo je da je lojalnost Trumpu očito glavni kriterij za izbor. 'Trump najviše cijeni lojalnost,' rekao je Edelman. 'Izgleda da je glavni kriterij za odabir to koliko netko dobro brani Donalda Trumpa na televiziji .'

S druge strane, republikanski senator Mike Rounds bio je nešto oprezniji u svojim izjavama, ostavljajući prostor za procjenu Hegsethove kandidature. 'Neću biti negativan zasad, jer želim naučiti više o njegovom iskustvu i pristupu. Proći će kroz uobičajeni proces,' rekao je Rounds, dodavši: 'Iznenadilo me kada su rekli da je on kandidat za ovu poziciju.'

Podrška iz konzervativnih krugova

Unatoč kritikama, Hegsethov izbor naišao je na podršku konzervativnih saveznika. Mike Waltz, republikanski zastupnik i također veteran Nacionalne garde, koji će postati Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost, napisao je na društvenim mrežama: 'Pentagonu su potrebne stvarne reforme, a dobivaju lidera koji ima snagu da to provede.'

Iako se očekuje da će Hegseth proći proces potvrde u Senatu zbog republikanske većine, mnogi upozoravaju na posljedice ovakvog izbora.

Max Bergmann, stručnjak iz Centra za strateške i međunarodne studije, opisao je izbor kao 'šokantan'. 'To je zaista iznenađujuće, s obzirom na to da je Trumpova retorika bila usmjerena na to kako je svijet u kaosu, a onda izabere nekoga tko nije najiskusniji,' rekao je Bergmann.

Bivši republikanski zastupnik Adam Kinzinger bio je još oštriji, napisavši na društvenim mrežama: 'Trumpov izbor Petea Hegsetha najpredvidljivije je i najgluplje moguće rješenje.'