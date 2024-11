Elon Musk želi radikalno preoblikovati tko kontrolira tiskanje novca u Americi: Oni nam ne trebaju!

Podršku za ukidanje Feda javno je izrazio i Elon Musk, jedan od najglasnijih Trumpovih pristaša. Musk je na platformi X (bivši Twitter) podržao objavu republikanskog senatora Mikea Leeja , koji je pozvao na ukidanje Feda. 'Izvršna vlast treba biti pod vodstvom predsjednika,' napisao je Lee, dodavši kako su Federalne rezerve 'jedan od mnogih primjera kako smo se udaljili od Ustava', piše The New York Times.

Pitanje o Trumpovoj potencijalnoj mogućnosti promjene Feda postalo je aktualno nakon što je prošli tjedan Powell, pravnik po struci, jasno poručio da zakon ne dopušta predsjedniku njegovo otpuštanje zbog neslaganja u politici. Fed nije dodatno komentirao ovu izjavu, piše CNN.

Pravni okvir i potencijalni izazovi na Vrhovnom sudu

Ako Trump odluči pokušati promijeniti Fedov status 2025., mogao bi naići na pravne prepreke. Republikanci trenutno imaju većinu u Senatu, dok su šest od devet sudaca Vrhovnog suda imenovali republikanski predsjednici. Polovicu od tih šest Trump je imenovao tijekom svog prvog mandata.

No, to ne znači nužno pobjedu za Trumpa u slučaju pravnog izazova. U ovogodišnjoj presudi 7-2, Vrhovni sud potvrdio je neovisnost Ureda za financijsku zaštitu potrošača, unatoč argumentima mnogih republikanaca da je njegova struktura neustavna. Prošlog mjeseca, sud je odbio razmotriti slučaj koji je prijetio raspuštanjem neovisne Komisije za sigurnost potrošačkih proizvoda, piše The New York Times.