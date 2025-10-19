Trump debelo kaznio Kolumbiju: Od danas od nas nećete vidjeti ni centa

Trump je rekao da ljevičarski predsjednik Gustavo Petro ne čini ništa kako bi zaustavio proizvodnju kokaina unatoč "velikim isplatama i subvencijama iz SAD-a".

"OD DANAS SE OVA PLAĆANJA, ILI BILO KOJI DRUGI OBLIK PLAĆANJA ILI SUBVENCIJE, VIŠE NEĆE VRŠITI" Kolumbiji, objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social, dodajući da Petro "snažno potiče masovnu proizvodnju droge".

Prošli mjesec Washington je objavio da je Kolumbiji oduzeo status saveznika u borbi s drogama.

Nakon desetljeća bliskog savezništva u takozvanom ratu protiv droge, Trump je u rujnu optužio Petra ne samo da nije uspio obuzdati proizvodnju kokaina, već i da je nadgledao njegov porast na "rekorde svih vremena", prema potpisanoj odluci koju je Bijela kuća poslala Kongresu.