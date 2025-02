Trump brani carine Kanadi, Meksiku i Kini: Ovo će biti zlatno doba Amerike

Aludirajući na to da bi taj potez mogao dovesti do viših cijena za potrošače u Sjedinjenim Državama, napisao je: "Hoće li biti ponešto bolno? Da, možda (a možda ne)". "No učinit ćemo Ameriku ponovno sjajnom, i bit će vrijedno cijene koja mora biti plaćena", dodao je. "Ovo će biti zlatno doba Amerike", napisao je.

Trump je potpisao uredbu da nametne carine od 25 posto na robu iz Meksika i Kanade, uz 10 posto carina na kineske proizvode. Carine će se također odnositi na uvoz energije iz Kanade. Tri zemlje su odmah najavile da će uvesti protumjere.