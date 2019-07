Trojica sunitskih Australaca osuđena na desetljeća zatvora zbog paljenja džamije

Trojica Australaca, sunitski muslimani, osuđeni su na kazne od 16 do 22 godina zatvora svaki zbog napada na šijitsku džamiju u Melbourneu, inspiriranog Islamskom državom

Mohamed i Chaarani su osuđeni na 22 godine zatvora, s mogućnošću puštanja na prijevremenu slobodu tek nakon 17 godina, dok je Moukhaiber osuđen na 16 godina, s mogućnošću oslobađanja tek nakon 12 godina, objavila je australska televizija ABC.

Sudac Andrew Tinney je pri izricanju presude rekao da je taj čin bio motiviran mržnjom, netolerancijom i zlobom, te da je to bio 'napad na vjerske slobode' koji je 'nemoguće opravdati'.

Prije napada je na zidove džamije napisano 'Islamska država'. Džamija je potom potpuno uništena u požaru.

Mohamed i Chaarani su je pokušali zapaliti i mjesec dana ranije, no uspješni su bili tek uz Moukhaiberovu pomoć.

Taj dvojac je osuđen i zbog planiranog terorističkog napada oko Božića 2016. koji je spriječen, samo nekoliko tjedana prije napada na džamiju.

Mohamed i Moukhaiber su na suđenju odbacili da su sudjelovali u tom činu, dok je Chaarani to priznao, no odbacio da je riječ o terorizmu. Za njega je to bio dio prosvjeda 's namjerom promicanja sunitskog islama'.