Europski sud za ljudska prava pokrenuo je postupak protiv Hrvatske zbog sumnje u nečovječno postupanje s migrantima, trojicom Sirijaca koji su podnijeli tužbu

Svi su, kako su napisali u tužbi, tijekom listopada 2018. u više navrata iz BiH pokušali tajno, zajedno s većom skupinom ljudi, ući u Hrvatsku. Jedan od njih u to je vrijeme imao tek 17 godina.

Dalje opisuju kako su ih, nakon što su se već neko vrijeme nalazili na hrvatskom teritoriju, uhitili naoružani hrvatski policajci i prisilili ih da se vrate u BiH. Pri tome im, tvrde, nisu dozvolili da daju bilo kakvu izjavu, niti je njihova situacija na bilo koji način istražena.

Prvotužitelj, A. B., koji je, dakle, bio maloljetan u trenutku uhićenja, precizira u tužbi kako su njega i ostale članove grupe ukrcali u kombi, prevezli do granice i naredili im da hodaju natrag u Bosnu i Hercegovinu.

A. A., koji je naveden kao drugotužitelj, tvrdi u tužbi da su ga nakon uhićenja policajci tukli, te zatim ukrcali u kombi koji nije bio primjeren za prijevoz putnika. U tužbi se dalje navodi da je tako prevezen do policijske postaje i smješten u ćeliju. Idućih nekoliko sati, navodi se, proveo je tamo bez hrane i pića, da bi ga zatim ponovno prisilili da se ukrca u kombi. I on je odvezen do granice, te je dobio zapovijed da se vrati u Bosnu zajedno s ostatkom grupe, piše u tužbi.