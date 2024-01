Tportal analizira: Treba li Europa strahovati od Trumpova povratka na vlast?

Iako do izbora u SAD-u ima još devet mjeseci, sve se pomno prati i u Europi, s kojom Trump, dok je bio na čelu Amerike, nije imao idealne odnose. Mnogi se stoga pitaju treba bi Stari kontinent strahovati od njegova povratka na mjesto američkog predsjednika.

Ima se tko brinuti

'To je već razvikano pitanje, no stvari nisu tako jednostavne. Trumpa znamo, vidjeli smo njegov prvi mandat i znamo kako se ponaša te koja je njegova politička agenda. U Europi to nije nepoznanica i Europa već promišlja koji bi to bili njegovi eventualno drastični koraci. Između ostalog se smatra da se u tom slučaju ne može računati na vojnu sigurnosnu komponentu SAD-a i zato se u Europi govori o povratku vojnog roka, o novim ulaganjima itd. Naravno, ne možemo tvrditi da će to doista biti tako, nitko to ne može znati unaprijed', kaže za tportal vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.

Napominje da se i u samoj Americi pripremaju za eventualni povratak Trumpa na vlast. 'Kongres je unaprijed odlučio da SAD ne može istupiti iz NATO-a. Nisu ni Amerikanci posve stali sa strane i, kao Europljani, kao da su u nekoj fazi iščekivanja što će biti. Niti mi stojimo skrštenih ruku niti dvostranački američki dužnosnici stoje skrštenih ruku. Govoriti o tome da se trebamo bojati ili strahovati od Trumpova povratka normalno je za novinske članke, za naslove, ali ne za državničku razinu. Ima se tko brinuti o svemu tome da se ne bismo morali brinuti svi', poručuje Avdagić.

U izjavi da SAD neće pomoći Europi ako bude napadnuta Avdagić vidi jedan problem, a to je da se o tome ne pita samo Trumpa. 'On ima nekakav svoj stav, no bi li to doista bilo tako, nešto je posve drugo. Ne znamo kako će izgledati njegov drugi mandat. Prije svega još smo daleko od izbora, međutim postoji još nešto - i u njegovu prvom mandatu velik utjecaj imali su ljudi oko njega. Još ne znamo ni tko će biti njegov kandidat za potpredsjednika, a kamoli da znamo tko će biti predstojnik ureda te savjetnik za nacionalnu sigurnost. Odabir ljudi za te funkcije reflektirat će američku politiku. U Obaminu mandatu Biden je bio ključan za politiku prema Europi, ovom dijelu Europe. Puše li Europa na hladno? Ne bih rekao tako, rekao bih da je Europa, odnosno EU, skupina vrlo ozbiljnih zemalja koje ništa ne prepuštaju slučaju. Spremamo se i na najgore i ne trebaju ljudi misliti da je Europa umorna i posve nesposobna starica te da ne može bez svoje mlađe sestre Amerike. Može, samo se trebamo osvijestiti', poručuje Avdagić.