[FOTO] Totalni raskol između Milanovića i Banožića! Ministar obrane traži smjenu šefa vojske Hranja, predsjednik ljutito uzvraća: HDZ-ovac sa skrbnikom Plenkovićem neće se iživljavati na vojsci!

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju obljetnice "Trokut Novska" - Dan početka oslobađanja zapadne Slavonije i komemoraciji u spomen na poginule hrvatske branitelje, gdje je i održao prigodni govor. Na istom događaju prisustvovao je i ministar Banožić.

Banožić je kazao kako mu je bilo zabranjeno da se održi govor. Banožić je rekao da je do jučer bio u protokolu, no da je onda rečeno da će govoriti samo Milanović, prenosi RTL.

Na to da ga Milanović nije pozdravio, ministar obrane je samo kratko rekao da to 'najbolje govori o njemu i njegovom poštivanju institucije'.

'Ali da ćemo pristati na to da se ne poštuje zakon, na to da načelnik Glavnog stožera pristaje na zapovijedi koje nisu utemeljene zakonom, ne mogu pristati i zato sam tražio njegovu ostavku', objasnio je Banožić.

'Ne može on ništa tražiti. Ja sam naredio da u ovakvoj prigodi govori samo Vrhovni zapovjednik. Mislim da je to bolje. Upleo se u zapovijedni lanac, prijetio, instalirao svoju osobu na ceremoniji. To nije udar na vojsku, to je politička svinjarija. Nije prva. Mora se znati hijerarhija u vojsci', kazao je Milanović .

'Vojsku neće voditi kao HDZ. Dao sam naredbu, to načelnik glavnog stožera OSRH provodi u zapovijed', dodao je Milanović.

'Ja sam vrhovni zapovjednik kojeg je birao narod, a on ima skrbnika, Plenkovića. Njegovo ponašanje je protuzakonito, on laže. Načelnik je mojoj naredbom izdao zapovijed, to je jednostavno', kazao je Milanović.

'Da će sitni stranački žicari provoditi zulum nad zaslužnim časnicima, neće', rekao je Milanović.

'Dok ne vrati Burčula u službu, ovo će biti tako i dalje”, kaže predsjednik. 'On može šikanirati ljude temeljem zakona, to je vrlo problematična zakonska odredba. Sad će mi reći da je to donio Kotromanović, ne znam, mijenjaj to. To se zove šikana, pustim vodu i onda vam potopim posjed. Koristim se obijesno svojim pravom da vam nanesem štetu', rekao je Milanović.

'Tko je on da traži ostavku načelnika? On je stranačka instalacija', poručio je Milanović. 'Ovdje se uplelo najgore strančarenje', dodao je.

'I on priča o nekakvom muškom razgovoru. Mentore, ja s njim više ne razgovaram', poručio je Milanović. Na pitanje s kim će onda razgovarati kaže: 'S patrijarhom SPC-a. S Plenkovićem.'

'Zlostavljač vojske, čovjek koji je doslovno zalutao u ovaj sustav. On je pao s kruške', kazao je Milanović, a Banožića je usporedio i s njegovim prethodnicima Kotromanovićem i Krističevićem za koje kaže da se zna zašto su bili ministri obrane.

Milanović kaže da očekuje da Plenković 'razgovara sa svojim štićenikom i privede ga pameti'. 'Ili da zatražim ostavku ministara i kažem da sve stoji dok god je ta neznalica ministar', kaže predsjednik.

'Nije mu načelnik, čiju ostavku traži, zabranio. On je samo proveo moju naredbu', poručio je još jednom Milanović.

Predsjednik kaže da je Elvisom Burčulom razgovarao jednom u životu, a nikad u četiri oka i nikad otvoreno. 'Nije moj prijatelj', govori.

'On je drugi otirač o koji se ministar opire. Dopustio si je reći da je taj čovjek moj privatni izbor jer je iz Sinja. Braco, ja nisam iz HDZ-a, ni ne znam da je iz Sinja', govori Milanović.